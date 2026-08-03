트럼프 ‘기념비적 합의’ 발표 후 첫 공식 입장 “무장해제 전 철군 없다”…합의 이행 놓고 충돌 조짐

[헤럴드경제=서지연 기자] 이스라엘이 하마스의 무장해제와 가자지구 철군을 골자로 한 합의안에 대해 “심각한 안보 우려”를 미국에 전달한 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 합의 성과를 강조한 이후 이스라엘이 처음으로 내놓은 공식 입장으로, 합의 이행을 둘러싼 양측의 입장 차가 드러났다는 평가가 나온다.

2일(현지시간) AP통신 등에 따르면 도론 스필만 이스라엘 총리실 대변인은 “이스라엘 정보당국은 하마스가 진정으로 비군사화(무장해제)에 나서기보다 군사력을 재건하는 데 집중하고 있다고 판단하고 있다”며 이 같은 우려를 백악관에 전달했다고 밝혔다.

그는 현재 이스라엘군이 가자지구의 60% 이상을 통제하고 있다며 “하마스가 완전히 무장해제하기 전까지는 철군하지 않을 것”이라고 강조했다.

스필만 대변인은 “무장해제란 무기를 물리적으로 포기하는 것을 의미하며 그 이하도 아니다”라며 “철군을 먼저 하면 하마스가 가자지구 전역으로 다시 세력을 확장하고 테러 인프라를 재건해 이스라엘을 위협할 것이라는 것이 정보당국의 평가”라고 말했다.

이번 발언은 트럼프 대통령이 지난달 30일 가자지구 평화위원회가 하마스의 무장해제와 이스라엘군 철수에 합의했다고 발표한 이후 이스라엘 측이 내놓은 첫 공식 반응이다.

앞서 하마스도 합의 사실을 인정하면서도 이스라엘군의 철수가 무장해제의 전제조건이라는 입장을 밝힌 바 있다. 반면 이스라엘은 무장해제가 먼저 이뤄져야 철군할 수 있다는 입장이어서 핵심 쟁점을 둘러싼 양측의 시각차가 확인됐다.

트럼프 대통령은 지난달 31일 내각회의에서 ‘이스라엘 철군이 먼저냐, 하마스 무장해제가 먼저냐’는 질문에 “우리는 이스라엘과 공감대를 이뤘다. 이스라엘도 매우 만족하고 있다”고 답했지만, 이번 이스라엘의 공식 입장은 이와는 다소 온도 차를 보였다.

AP통신에 따르면 이스라엘은 평화위원회 일원인 토니 블레어 전 영국 총리를 통해 미국 측에 우려를 전달했으며, 가자지구에서 이스라엘군이 군사작전을 자유롭게 수행할 권한을 보장해 달라는 요구도 함께 제시한 것으로 알려졌다.

AP통신이 입수한 합의문에는 하마스가 보유한 모든 무기를 팔레스타인 기술관료 조직인 가자행정국가위원회(NCAG)에 이관하고, 중화기 폐기와 보관, 군사 생산시설 및 지하터널 해체는 NCAG 출범과 국제안정화군 배치 이후 시작하도록 명시돼 있다. 이 같은 절차는 이스라엘군의 단계적 철수와 연계되는 구조여서, 양측이 선행 조건을 놓고 맞서면서 합의 이행 과정이 순탄치 않을 것이라는 전망이 나온다.