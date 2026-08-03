12일부터 통영한산대첩축제 난중일기 서사 담은 융복합 축제 수십 척 선박 동원한 학익진 재현

[헤럴드경제=김명상 기자] 푸른 바다와 역사·문화가 어우러진 통영에서 올여름 특별한 축제의 장이 펼쳐진다.

통영시의 대표적인 역사문화축제인 ‘제65회 통영한산대첩축제’가 오는 12일부터 16일까지 닷새간 통영한산대첩광장, 강구안, 이순신공원 등에서 개최된다.

통영시와 (재)통영한산대첩문화재단이 주최·주관하는 이번 축제는 ‘장군의 바다, 눈물의 난중일기’를 주제로 열린다. 1592년 임진왜란 당시 조선 수군이 한산도 앞바다에서 왜선을 격파하고 제해권을 확보한 한산대첩의 승전을 기념하고, 충무공 이순신 장군의 호국 정신과 난중일기에 담긴 서사를 조명하기 위해 마련됐다.

축제 첫날인 12일에는 세병관에서 축제의 시작을 알리는 충렬사 고유제와 삼도수군통제사 행차, 삼도수군통제사 행차 및 군사 점호, 블랙이글스 에어쇼 등이 진행된다.

축제의 최고 하이라이트는 3일 차인 14일 이순신공원 앞바다에서 펼쳐지는 ‘한산해전 재현’ 해상 퍼포먼스다. 거북선과 관공선, 지역 어선 등 수십 척의 선박이 실제 바다에 동원돼 학익진 전술을 펼치며, 전투 현장을 입체적으로 재현한다.

올해 축제는 야간 체류형 콘텐츠도 강화했다. 14일에는 젊은 방문객을 겨냥한 ‘오늘밤 통한밤 EDM(일렉트로닉 댄스 뮤직) 파티’가 열리고, 15일 강구안 일원에서는 밤하늘을 수놓는 ‘2026 투나잇 통영 불꽃쇼’가, 17일에는 ‘시민대동한마당 및 시민거리퍼레이드’가 이어진다.

또한 축제 기간 중 강구안 야간경관시설 운영시간을 기존 오후 9시 30분에서 오후 10시 30분까지 1시간 연장한다. 이에 따라 디지털사이니지와 문화마당 미디어아트도 연장 운영되며, 강구안 브릿지 음악분수 역시 축제 기간 매일 밤 관람할 수 있다.

이 밖에도 어린이용 물놀이 시설인 한산대첩 놀이마당과 지역 상권 연계 푸드트럭, 플리마켓 등이 함께 들어서 관람객 편의를 높인다.

통영한산대첩문화재단 관계자는 “역사적 실증성과 문화 다양성을 강화해 한산대첩의 서사를 체감할 수 있는 융복합 축제로 준비 중”이라고 말했다.