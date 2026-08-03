교원투어, 올 추석 예약 분석 가깝고 저렴한 일본, 1위로 중국, 풍경구 여행 수요 몰려 비용 부담에 꺾인 동남아 수요

[헤럴드경제=김명상 기자] 올 추석 짧은 연휴와 고환율·고물가 여파로 해외여행 수요가 근거리 지역에 쏠린 것으로 나타났다.

교원투어 여행이지가 9월 23일부터 27일까지의 추석 연휴 예약 데이터를 분석한 결과, 근거리 여행지 쏠림 현상과 동남아 시장의 퇴조, 유럽 선호의 유지라는 구조적 변화가 확인됐다고 밝혔다.

나흘에 불과한 짧은 연휴와 고환율·고물가 부담, 높은 유류할증료가 맞물리며 여행객들의 발길은 단거리 노선으로 대거 이동했다.

여행지별 선호도를 보면 일본이 전체 예약의 32.8%를 차지하며 1위를 기록했다. 재방문 수요 증가와 항공 노선 확대, 소도시 상품 강화가 수요를 견인했다. 엔화 약세로 상대적으로 합리적인 비용으로 여행을 즐길 수 있게 된 점도 영향을 미쳤다. 다카마쓰, 마쓰야마, 와카야마, 대마도 등 소도시 예약 비중이 높게 나타나면서 일본 여행 수요가 대도시 중심에서 벗어나는 양상도 보였다.

중국은 25.4%로 2위에 올랐다. 태항산, 백두산, 장가계 등 풍경구 중심 상품이 중국 전체 예약의 72.9%를 차지했다. 해당 상품에 대한 중장년층 고객의 선호가 반영된 결과다.

근거리 여행지가 상위권을 차지한 가운데 북유럽(8.8%), 서유럽(7.2%), 남유럽(4.5%)이 각각 3~5위에 이름을 올렸다. 연휴에 연차를 더해 장거리 여행을 계획하는 수요가 유럽 여행 선호로 이어졌다.

반면 명절 효자 노선이던 동남아는 대조적인 침체를 보였다. 베트남과 태국 모두 5위권 밖으로 밀려났다. 5일 이상의 일정이 일반적인 지역 특성상 짧은 연휴에 따른 시간적 부담과 현지 물가 상승에 따른 비용 증가가 복합 작용한 결과로 풀이된다.

교원투어는 이러한 시장 흐름에 맞춰 가격 경쟁력을 강화한 추석 연휴 출발 확정 상품을 선보인다. 미식을 결합한 ‘대만 베스트셀러 4일’과 아시아나항공 직항을 이용하는 ‘동유럽 문화탐방 9일’ 등을 대표 상품으로 내세웠다.

교원투어 관계자는 “짧은 연휴와 고환율·고물가 영향으로 이동 거리가 짧고 가격 경쟁력을 갖춘 근거리 여행지에 대한 선호가 높아지고 있다”며 “추석 연휴 출발 상품을 통해 명절 연휴 여행을 계획하는 고객들에게 폭넓은 선택지를 제공할 것”이라고 말했다.