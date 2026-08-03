과기정통부, 국립광주과학관서 합동 개소식

AI 잘 쓰는 나라 구현, 국민 AI 역량 강화

3일 국립광주과학관에서 열린 모두의 AI 성장사다리 프로젝트 출범식에서 배경훈 부총리가 축사하고 있다. [과학기술정보통신부 제공]
3일 국립광주과학관에서 열린 모두의 AI 성장사다리 프로젝트 출범식에서 배경훈 부총리가 축사하고 있다. [과학기술정보통신부 제공]

[헤럴드경제=고재우 기자] 과학기술정보통신부(과기정통부)가 인공지능(AI) 교육부터 개발, 창업까지 전 과정을 목표로 한 ‘모두의 AI 성장사다리 프로젝트’를 출범했다. 이를 통해 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “AI 혜택이 국민 모두에게 도달할 것”이라고 예고했다.

3일 국립광주과학관에서 열린 모두의 AI 성장사다리 프로젝트 출범식에서 배 부총리는 ‘모두의 AI 배움터·실험실·라운지’의 통합 개소를 선포하며 이같이 밝혔다.

모두의 AI 성장사다리 프로젝트는 모두의 AI 일상화 정책 일환이다. ‘국가인공지능행동계획’ 권고에 따라 그동안 개별적으로 추진되던 AI교육·개발·실증 인프라를 하나로 연결한 게 특징이다. 이를 통해 ‘배우고→ 개발하고→ 스케일업’하는 단계별 성장 체계를 구축하는 게 목표다.

세부적으로 공공·민간의 AI 교육 콘텐츠를 한곳에 연계한 온라인 AI 학습 환경을 마련한다. 이어 단순 교육을 넘어 실습·개발을 통해 현장의 혁신적 아이디어를 AI 서비스화와 창업으로 연결할 수 있도록 지원한다.

모두의 AI 배움터는 공공·민간의 AI교육 콘텐츠를 연계·제공하는 ‘온라인 AI교육 포털’이다. 국민이라면 누구나 이용할 수 있다. 생성형 AI 기반 챗봇 검색을 통해 사용자별 관심 분야, 학습 수준에 맞는 맞춤형 교육을 추천하고, 관련 서비스로 연결해 준다.

현재 모두의 AI배움터 포털에는 EBS이솦, 스쿨AI, K-MOOC, STEP, AI디지털배움터, 소상공인지식배움터 등 교육 플랫폼이 연계돼 있다. 이달부터는 네이버, 삼성, KT, 마이크로소프트, 구글 등 민간의 교육 플랫폼까지 연계 범위를 단계적으로 확대한다.

모두의 AI 실험실은 비용이나 기술적 장벽 없이 국민 누구나 AI 서비스를 직접 개발할 수 있는 온라인 플랫폼이다. 아이디어 제안부터 개발 인프라 제공, 성과 공유, 사업화·창업 연계까지 개발 전 주기를 원스톱으로 지원한다.

이용자에게는 자연어 기반의 바이브코딩 환경과 함께 생성형 AI 모델 구독용 토큰, 민간 클라우드, AI개발지원도구 등이 제공된다. 또 서비스 개발의 핵심인 공공·민간 데이터 9만9000건과 응용프로그램인터페이스(API) 1만3000건이 지원된다.

과학기술정보통신부 세종 청사. [헤럴드DB]
과학기술정보통신부 세종 청사. [헤럴드DB]

모두의 AI 라운지도 본격 가동된다. 현장에서 직접 AI 서비스를 만들어보고, 직접 만든 AI 서비스를 현장에 적용·실증해 보는 오프라인 거점은 올해 전국 5개 권역(수도권, 강원, 충청, 경상, 전라·제주)에 구축된다.

▷수도권 지역미디어센터(김포·고양·성남·화성·안성) ▷강원권 강릉 메타버스 체험관 ▷충청권 INNOSTAR(前 꿈꾸는 레일웨이존, 천안) ▷경상권 대구테크노파크스포츠산업지원센터, 범어도서관, 마산대, 서면 메이커스페이스 ▷전라·제주권 국립광주과학관 등이다.

아울러 모두의 AI 실험실과 모두의 AI 라운지를 통해 발굴된 우수 개발팀에게는 법률·마케팅·기술 등 각 분야에서의 초기 창업 컨설팅과 사업화를 밀착 지원한다.

배경훈 부총리는 “AI 활용 역량은 국민 누구나 갖춰야 할 ‘새로운 기본역량’이자 국가 경쟁력의 핵심”이라며 “오늘 첫발을 내딛는 모두의 AI 성장사다리를 통해 배움에서 개발, 현장 실증과 새로운 가치 창출로 이어지는 선순환 인프라를 확고히 구축하겠다”고 밝혔다.


ko@heraldcorp.com