복제 불가능한 바이오 정보로 부정 거래 원천 차단 최초 1회 등록으로 로그인·실명인증까지 간편하게

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성생명은 비대면 금융거래의 안전성과 고객 편의성을 높이기 위해 금융결제원의 ‘안면인증’과 ‘바이오인증(페이스키)’ 서비스를 모바일 업무에 동시 적용했다고 3일 밝혔다. 보험업계에서 금융결제원의 안면·바이오인증 서비스를 도입한 것은 삼성생명이 처음이다.

이번 도입은 고도화되는 비대면 금융 범죄에 선제적으로 대응하려는 조치다. 기존 비대면 실명인증은 신분증 사진 촬영이나 계좌이체 방식으로 진행돼 신분증 위조나 고객 사칭을 통한 금융 범죄에 취약하다는 지적이 있었다. 삼성생명은 복제가 불가능한 인간 고유의 바이오(안면) 정보를 활용해 타인에 의한 부정 거래 가능성을 차단하고, 고객이 안심하고 거래할 수 있는 환경을 마련했다.

‘바이오인증(페이스키)’은 삼성생명 모바일 홈페이지와 고객플라자에서 최초 1회 등록하면 이후 간편하게 이용할 수 있다. 등록 후에는 ▷로그인 ▷보험 업무 최종 거래 확인 ▷비대면 실명인증 등 다양한 금융 서비스에 즉시 활용할 수 있어 인증 절차를 크게 줄였다.

금융결제원의 바이오인증 서비스는 개인매체 내부 또는 금융결제원에서 인증이 이뤄지며, 인증 성공 여부만 금융결제원이 검증하는 방식으로 운영된다. 보험업계에서는 앞서 삼성생명, 삼성화재, 현대해상, 메리츠화재, DB손해보험 등이 민간 업체의 생체인증 기반 전자서명 시스템을 도입한 바 있다.

삼성생명 관계자는 “최근 개인정보 보호에 관한 관심이 높아진 만큼, 안전성과 공신력이 높은 금융결제원의 서비스를 업계 최초로 도입했다”며 “앞으로도 고객이 가장 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 금융 환경을 확장해 고객의 모든 순간을 삼성생명으로 잇겠다”고 말했다.