국가데이터처 ‘5월 인구동향’ 5월 출생아수 4227명, 젼년비 17.7%↑

[헤럴드경제=박병국 기자]올해 5월 서울에서 태어난 아기는 총 4227명으로 전년 같은 달보다 17.7% 증가한 것으로 나타났다.

국가데이터처가 최근 발표한 ‘5월 인구동향’에 따르면, 울시 출생아 수는 2024년 4월 이후 26개월 연속 증가세를 이어가고 있다. 올해 1~5월 누적 출생아 수도 전년 동기 대비 18% 증가했다. 출생의 선행지표인 혼인건수 역시 같은 기간 11.1% 증가해 전국 17개 시·도 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다.

서울시는 이러한 긍정적 변화가 서울시가 저출생 종합대책 ‘탄생응원 서울 프로젝트’를 중심으로 시민이 체감하는 정책을 꾸준히 추진해 온 결과라고 설명했다. 서울시는 ‘아이 낳아 키우기 좋은 도시 서울’을 목표로 임신·출산부터 양육까지 전 생애주기를 아우르는 지원체계를 구축하고, 더 아름다운 결혼식, 임산부 교통비 지원, 서울형 산후조리경비, 손주돌봄수당, 서울형 키즈카페 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

이와 관련해 서울시는 3일 오전 10시 30분 서울시청 서울갤러리에서 임산부와 영유아 양육자 등 100명의 엄마아빠와 함께 하는 ‘서울아이 공감토크’를 연다. 임신·출산·육아 과정에서의 다양한 경험과 고민, 서울시 저출생 정책 이용 경험을 나누며 시민들의 생생한 의견을 나누는 행사다.

이날 행사는 서울시 대표 독서지원사업인 ‘엄마 북(Book)돋움’ 참여자 13만 명 달성을 기념해 마련됐다. ‘엄마 북(Book)돋움’은 예비부모와 영유아 가정에 양육도서와 그림책, 서울시 육아정책 안내자료 등을 담은 ‘책꾸러미’를 지원하는 독서지원사업으로, 지난해 참여자 종합 만족도 97.8%를 기록했다.

‘아이를 만나고 키우는 모든 순간’을 주제로 열리는 공감토크에서는 ‘임신·출산 중 가장 기억에 남는 순간’, ‘가족에게 전하고 싶은 이야기’ 등을 화두로 참석자들이 각자의 경험을 나누며 서로 공감하는 시간을 갖는다.

공감토크에는 김기탁 아빠육아문화연구소 소장(서울 200인의 아빠단), ‘서울아이앰배서더’ 3기로 활동한 강연선 가족 등이 패널로 참여한다.

공감토크 이후에는 ‘내 아이를 위한 감정코칭’의 저자인 최성애 HD행복연구소 소장이 “완벽한 부모보다 행복한 부모”를 주제로 특별 강연을 할 예정이다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 “서울의 출생아 수가 26개월 연속 증가하고 있는 것은 시민과 함께 만들어 온 변화의 시작이라고 생각한다”라며 “오늘 공감토크에서 들려주신 임신·출산·양육의 생생한 경험과 의견을 바탕으로 시민이 더욱 체감할 수 있는 저출생 대응 정책을 추진해 아이 낳고 키우기 좋은 서울을 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 지난 5월 전국에서 태어난 아이 수는 2만3160명으로 1년 전보다 13.6% 늘었다. 5월 기준 역대 최고 증가율이다. 5월 기준으로 보면 2019년 5월(2만5299명) 이후 7년 만에 가장 많았다. 월간 출생아 수는 지난 2024년 7월부터 23개월 연속 증가세를 보이고 있다. 젊은 층의 혼인에 대한 긍정적 인식 변화, 정부와 지방자치단체들의 혼인 장려 정책 등이 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

올해 1월부터 5월까지를 더해 보면 12만2694명의 아기가 태어나 전년보다 1만6166명(15.2%) 늘었다. 누적 규모 또한 2019년(13만4433명) 이후 7년 만에 가장 많다.