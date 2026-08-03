동물용의약품 240종 우선순위 평가…검사 물량도 위해도 따라 배정 검역본부, 국제기준 반영한 5단계 지침 마련…2027년부터 적용

[헤럴드경제=김선국 기자] 축산물에 남을 수 있는 항생제 등 동물용의약품의 잔류검사가 위해도가 높은 물질에 집중하는 방식으로 바뀐다. 검사 대상과 물량을 일률적으로 정하던 방식에서 벗어나 잔류 위반 이력과 독성, 사용량 등을 종합적으로 평가해 우선순위를 정하는 체계다.

농림축산검역본부는 ‘축산물 중 잔류 동물용의약품의 위해도 우선순위 평가 지침’을 마련해 내년 국가 잔류검사 계획부터 적용한다고 3일 밝혔다.

위해도는 축산물에 남은 물질에 사람이 노출됐을 때 건강에 유해한 영향을 받을 가능성을 뜻한다. 물질의 독성이 크거나 실제 섭취를 통한 노출량이 많을수록 위해도도 높아진다.

국가잔류프로그램(NRP)은 축산물 생산·유통 과정에서 동물용의약품 등 유해 잔류물질을 국가 차원에서 관리하는 제도다. 검역본부는 농장과 도축장에서 생산되는 축산물을 대상으로 매년 시도 동물위생시험소가 검사할 물질과 축종, 물량 등을 정한다.

현재 농장과 도축장에서 생산된 축산물은 축종·품목별로 약 240종의 동물용의약품을 검사한다. 기존에는 주로 잔류허용기준이 설정된 물질을 중심으로 관리했지만, 2024년 축산물 허용물질목록 관리제도(PLS)가 시행되면서 검사 대상이 크게 늘었다.

PLS는 별도의 잔류허용기준이 없는 동물용의약품에도 원칙적으로 1킬로그램(kg)당 0.01밀리그램(mg) 이하의 일률 기준을 적용하는 제도다. 이에 따라 모든 물질을 같은 수준으로 검사하기보다 위해도가 높은 물질에 검사 역량을 집중할 객관적인 기준이 필요해졌다.

검역본부는 최근 3년간 연평균 약 10만건의 국내 축산물 잔류검사 결과와 동물용의약품 사용 실태, 축종별 생산 규모를 분석했다. 미국과 유럽연합(EU)의 운영 사례, 국제식품규격위원회(Codex)의 잔류물질 관리 원칙, 세계보건기구(WHO)의 항생제 의학적 중요도 분류도 반영했다.

새 지침은 검사 대상과 물량을 정하는 절차를 5단계로 나눴다.

우선 평가 대상 물질을 선정한 뒤 최근 3년간 잔류 위반·검출 이력과 일일섭취허용량, 항생제의 의학적 중요도 등을 토대로 우선순위를 산출한다. 이후 통계적으로 필요한 검사량과 가축 생산 규모, 최소 검사 기준을 반영해 시료 수를 정하고, 위해도 순위에 따라 검사 물량을 배정한다. 마지막으로 현장 여건과 정책적 필요를 반영해 최종 검사계획을 확정한다.

검역본부는 이를 통해 관리 필요성이 높은 물질에 검사를 집중하고 상대적으로 위해도가 낮은 물질의 불필요한 검사를 줄일 수 있을 것으로 기대했다. 검사 효율성과 신뢰도를 높이는 동시에 국제기준에 맞춘 관리체계를 갖춰 국내 축산물의 수출 경쟁력을 높이는 데도 도움이 될 것으로 보고 있다.

정승교 검역본부 동물질병관리부장은 “새 지침은 국가 잔류검사에서 무엇을 얼마나 검사할지를 위해도에 따라 정하는 공통 기준을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “내년 검사계획부터 적용해 관리 필요성이 높은 물질에 검사 역량을 집중하고 국민 먹거리 안전과 K-축산물의 대외 신뢰도를 함께 높이겠다”고 말했다.