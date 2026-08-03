라면·즉석식품·음료·빙과류 등 3838개 품목 대상…대형마트·편의점·온라인 참여 농심·CJ·오뚜기·롯데칠성 등 10개 식품기업 참여

[헤럴드경제=김선국 기자] 휴가철 먹거리 부담을 덜기 위해 라면과 즉석식품, 음료, 빙과류 등 가공식품 3838개 품목이 최대 57% 할인 판매된다.

농림축산식품부는 8월 한 달간 주요 식품기업 10개사와 함께 대형마트와 편의점, 이커머스 등에서 가공식품 할인행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 여름 휴가철 외출과 여행으로 먹거리 지출이 늘어나는 시기를 맞아 소비자의 장바구니 부담을 완화하기 위해 마련됐다.

할인 대상은 라면과 즉석밥, 국수, 냉동식품, 두부, 김치 등 식사 대용 제품부터 과자와 음료, 커피, 빙과류 등 휴가지와 가정에서 간편하게 즐길 수 있는 제품까지 모두 3838개 품목이다. 할인율은 최대 57%다.

기업별로는 농심이 봉지라면과 컵라면, 스낵류 등 104개 제품을 최대 33% 할인한다. CJ제일제당은 즉석식품과 냉동편의식, 육가공품, 면류, 두부, 김치류 등 1256개 제품을 최대 50% 할인한다.

오뚜기는 라면과 즉석밥, 국수, 카레, 식용유, 소스류 등 392개 제품을 최대 50% 할인한다. 롯데칠성음료는 콜라와 사이다, 스포츠음료, 커피류 등 692개 제품을 최대 57% 할인하며, 빙그레는 빙과류와 커피, 가공유, 치즈 등 76개 제품을 최대 33% 할인한다.

할인행사는 대형마트와 편의점, 온라인 쇼핑몰 등 다양한 유통채널에서 진행된다. 행사 기간과 할인율, 대상 품목은 판매처와 제품별로 다를 수 있어 구매 전 확인이 필요하다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 “여름 휴가철에는 외출과 여행 등으로 먹거리 지출이 늘어날 수 있는 만큼 이번 행사가 소비자의 장바구니 부담을 덜어주는 데 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 식품업계와 협력해 국민이 체감할 수 있는 물가안정 노력을 이어가겠다”고 말했다.