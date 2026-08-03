미일 공조 사실상 인정…뉴욕연은 개입 정황도 베선트 메모 속 ‘엔화 50억~100억달러’와 맞물려 주목

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 일본과의 우호 관계를 이유로 미국이 엔·달러 외환시장에 개입했다고 밝혔다. 최근 엔화 가치가 급락하자 일본을 지원하기 위해 미국도 시장 안정에 나섰다는 취지의 발언으로, 미일 외환 공조를 사실상 인정한 셈이다.

2일(현지시간) 로이터통신과 AFP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 뉴저지주 베드민스터에서 워싱턴DC로 복귀하는 전용기 안에서 기자들과 만나 “일본과 좋은 관계를 유지하고 있다”며 엔화 방어를 위한 시장 개입 배경을 설명했다.

그는 “일본은 엔화가 약세를 보이고 있었고 약간의 도움이 필요했다”며 “우리는 언제나 일본을 위해 존재한다”고 말했다.

트럼프 대통령의 발언은 최근 일본 정부와 미국 당국이 외환시장 안정에 공동 대응했다는 관측에 힘을 싣는 것으로 해석된다.

최근 엔화 가치가 급격히 하락하자 일본 당국은 외환시장에서 엔화를 매수하고 달러를 매도하는 방식으로 시장 개입에 나선 것으로 알려졌다. 시장에서는 개입 규모를 6조~7조엔(약 55조~64조원) 수준으로 추산하고 있다.

이와 관련해 니혼게이자이신문(닛케이)은 미국 재무부의 지시에 따라 뉴욕 연방준비은행이 시장 개입에 앞서 주요 금융기관을 상대로 환율 동향을 점검하는 ‘레이트 체크(rate check)’를 실시했다고 보도했다.

레이트 체크는 실제 시장 개입에 앞서 외환시장 상황과 거래 여건을 확인하는 절차로, 미국과 일본 당국이 동시에 이를 진행한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.

앞서 지난달 31일 메릴랜드주 캠프데이비드에서 열린 회의에서는 스콧 베선트 미국 재무장관의 메모에 ‘할 일(To Do)’ 항목으로 ‘일본 엔(JPY) 50억~100억달러’라는 문구가 포착돼 시장 개입 가능성이 제기된 바 있다.

트럼프 대통령이 이번에 직접 “일본을 도우려 했다”고 밝히면서 당시 메모와 미일 공조설에도 한층 무게가 실리게 됐다.