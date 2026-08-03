[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]민선 9기 대구광역시장직 인수위원회는 23일간의 활동 내용을 상세히 담은 ‘민선9기 인수위원회 활동백서’를 발간했다고 3일 밝혔다.

인수위는 지난 6월 29일 인수위 활동에 대한 기자 브리핑을 통해 시정비전과 시민제안이 포함된 정책과제를 담은 정책제안을 공개한 바 있다.

이번 백서에는 인수위 구성, 정책제안, 분과별 활동, 당선인 활동 및 취임식 등 민선9기 출범의 주요 준비사항들에 대한 내용들이 구체적으로 담겨있다.

인수위에서 제안한 민선9기 대구시정의 비전은 ‘변화와 성장, 더 나은 내일’이며 그에 따른 시정목표로 미래를 여는 경제 대개조, 누구나 누리는 문화행복, 일상을 바꾸는 공간 대전환, 모두를 지키는 안전복지, 시민과 함께하는 공감시정을 제시했다.

이를 실현하기 위한 주요 정책과제로는 비상경제대책회의 운영, 국내외 대기업 유치, AX(인공지능 전환) 혁신 생태계 조성, 청년이 주도하는 청년 성장도시 조성, 안심하고 아이 키우는 출산·양육 환경 구축, 문화로 다시 도약하는 대구, 도시 공간 대전환 추진 등을 담았다.

여기에 소통플랫폼을 통한 시민 제안, 타 후보자 공약, 신규 발굴 정책 가운데 정책 필요성과 실현 가능성이 높은 12개 과제를 추가해 최종적으로 5대 분야 200개 과제를 제안했다.

곽대훈 인수위원장은 “이번 백서가 민선9기의 첫 이정표이자 ‘변화와 성장, 더 나은 내일’을 실현하는 밑거름이 되기를 바란다”고 말했다.

추경호 대구시장은 “이번 활동백서는 민선9기 출범을 준비한 인수위원회의 고민과 활동, 시민과 전문가의 다양한 의견을 담아낸 소중한 기록”이라고 밝혔다.