[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]한국수력원자력(주) 한울원자력본부(이하 한울본부)는 오는 31일까지 ‘2027년도 한수원지원사업(이하 지원사업)’공모를 진행한다고 2일 밝혔다.

이 지원사업은 ‘발전소주변지역 지원에 관한 법률’에 따라 원자력발전소 주변 지역의 경제 활성화와 주민 복리 증진을 위해 추진되며 한수원은 2006년부터 자체 기금을 조성해 지역사회와 상생하는 사업을 꾸준히 이어오고 있다.

한울본부의 2027년도 지원사업 공모 분야는 교육장학사업, 지역경제협력사업, 주변환경개선사업, 지역복지사업, 지역문화진흥사업, 기타지원사업 등이다.

사업 접수는 신청자 편의와 접근성을 높이기 위해 온라인 공모 시스템과 기존의 오프라인 접수 방식을 병행한다.

오프라인 접수 기간은 오는 10일 9시 30분부터 28일 오후 5시까지로 한울에너지팜 2층 회의실에서 진행된다.

지원사업 공모 관련 안내는 한울본부 홈페이지 또는 울진군청 홈페이지 공지사항에서 확인 가능하다.

이용희 본부장은 “앞으로도 지역 발전과 주민 복지 증진에 실질적인 도움이 되는 다채로운 사업이 발굴될 수 있도록 군민 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.