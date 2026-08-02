[헤럴드경제=김보영 기자] 인도네시아 동자바주 인근 해상에서 270여 명이 탑승한 여객선에 큰불이 나 5명이 숨지고 41명이 실종됐다.

2일(현지시간) 인도네시아 매체 콤파스TV와 중국 관영 신화통신 등에 따르면 이날 오전 6시께 동자바주 마두라섬 인근 해역에서 여객선 ‘무티아라 센타사 2호’에 화재가 발생했다.

인도네시아 국가수색구조청은 이번 사고로 5명이 사망하고 41명이 실종됐으며, 나머지 225명은 구조됐다고 밝혔다.

화재가 발생하자 일부 승객들은 바다로 뛰어들었고, 인근을 지나던 선박 여러 척이 이들을 구조한 것으로 전해졌다.

당초 사고 선박에는 승객과 승무원 약 250명이 탑승한 것으로 알려졌지만, 이후 실제 탑승 인원이 271명으로 확인됐다.

해당 여객선은 사고 당시 인도네시아 제2의 도시인 동자바주 수라바야에서 남술라웨시주 마카사르로 이동하던 중이었다.

인도네시아 당국은 “선박 전체가 불길에 휩싸였다”며 구조대와 구조선을 투입해 사고 해역 주변에서 실종자 수색을 이어가고 있다고 밝혔다.

당국은 구조 작업이 마무리되는 대로 정확한 화재 원인 조사에 착수할 방침이다.