[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도의 통합 돌봄 시스템 및 재단복지 대응체계가 전국 1위의 평가를 받았다.

강원특별자치도 및 강원특별자치도 사회서비스원은 보건복지부 주관 ‘2026년(2025년 실적) 사회서비스원 경영평가 및 업무성과평가’에서 전국 1등 최우수기관으로 선정되어, 3년 연속 최고 등급인 S등급을 획득했다.

2일 복지부 등에 따르면, 우수사례로 선정된 ‘강원형 통합돌봄 체계 구축 및 운영’은 강원지역의 특성이 반영된 사업으로, 강원 사회복지공동모금회 기획사업 공모를 통한 재원을 확보해, 인프라 부족 지역인 횡성군 시범사업 운영, 정신질환·치매 등 고위험군 대상 통합돌봄 서비스 제공 등을 통해 돌봄통합지원법 시행에 앞서 선제적·전문적으로 대응한 점이 높은 평가를 받았다.

특히, 접경지역과 폐광지역 등 취약지역 지원을 강화한 점은 광역형 통합돌봄 선도모델의 기반으로 평가됐다.

‘강원형 재난복지 대응체계 구축’은 다양한 기관과의 협력을 기반으로 재난복지 혁신 생태계를 조성하고, 재난 대응을 위한 새로운 복지모델을 제시하고, 확산시킨 전국 최초의 모범사례로 인정받았다.

이번 평가는 전국 15개 시·도 사회서비스원을 대상으로 실시되었으며, 경영관리(리더십, 경영시스템, 소통·책임운영), 경영성과(주요사업, 정책성과) 등 2개 분야 5개 영역을 중심으로 기관 운영 전반에 대한 종합평가가 이뤄졌다. 올해 주된 평가 내용은 현장 중심의 정책 추진과 다양한 이해관계자와의 협력체계 구축, 수요자 중심의 서비스 품질관리, 기관의 지속적인 혁신 노력이었다.