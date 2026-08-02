[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시 정무직 부시장 2명을 뽑기 위한 시민배심원단의 현장 심사가 1일 전남광주 한국에너지공과대학 국제회의실에서 열렸다.

전국 최초로 시민추천제를 통해 후보자를 선발한 전남광주특별시는 이날 시민배심원단 심사를 열어 후보 검증에 나섰다.

산업·일자리·경제·노동·첨단주력산업 분야에서는 김진명 서울과학기술대 초빙교수, 나명환 전남대 Al융합대학 학장, 백승주 전 아시아개발은행연구소 부소장, 최형식 전 담양군수 등 4명이 도전장을 냈다.

시민주권·청년인구정책·인재육성·보건복지·양성평등 분야에서는 박향 전 보건복지부 공공보건정책관, 박현주 조선대 교수, 오미란 광주여성가족재단 대표, 윤난실 지방시대위원회 혁신자치전문위원장, 채은지 전 광주시의회 부의장이 이름을 올렸다.

후보들은 정견 발표에 이어 행정 통합 과제와 반도체·인공지능(AI) 산업 계획, 여성·청소년 정책 등에 대한 질문에 답했다.

시민배심원단 심사 과정은 ‘전남광주TV’ 유튜브를 통해 생중계됐다.

2일에는 인구비례로 추천된 시민 등 1013명을 대상으로 온라인 투표가 이뤄진다.

전남광주특별시는 시민배심원단 심사결과와 온라인투표 결과를 반영, 분야별로 3명씩 후보자를 선정할 계획이다.

특별시장이 분야별 후보자 1명을 지명해 시의회에 통보하고, 인사청문회 등을 거쳐 이달 중 부시장을 임명할 예정이다.