신간 ‘주식시장의 심리학’…“단기 등락은 심리 싸움” 확신과 탐욕 경계…“시장 앞에서 겸손하라”

[헤럴드경제=김현경 기자] 올해 한국 주식시장은 세계 주요 증시 중 가장 아찔한 롤러코스터를 타고 있다. 지난 1년간 165% 상승했지만 그 과정에는 극심한 변동성이 존재했다. 과거에는 좀처럼 보기 힘들던 사이드카와 서킷브레이커는 이제 일상이 됐다. 월스트리트저널(WSJ)은 “한국 증시가 오징어 게임이 될 위험이 있다”고 경고하기도 했다.

이 같은 증시의 널뛰기에는 투자자들의 쏠림이 작용했다. 상승장에 나만 기회를 놓칠까 두려워하는 ‘포모(FOMO·Fear of Missing Out)’ 심리가 시장의 과열을 불러왔다.

미국 컬럼비아대학교 연구원이자 통계학자, ‘더 매거진 오브 월스트리트’ 편집진이었던 G. C. 셀든은 100여 년 전에 이미 ‘심리’의 영향력을 간파했다.

셀든이 1912년 미국에서 출간한 책 ‘주식시장의 심리학’은 ‘거래소에서 일어나는 주가의 움직임은, 그 시장에 참여하는 투자자 대중의 심리적 태도에 크게 좌우된다’는 믿음에 기반했다. 금리, 경기, 실적 같은 기초 여건(펀더멘털)이 주가의 큰 흐름을 만든다면, 매일의 등락을 만드는 것은 사람의 마음이라는 것이다.

당시는 ‘투자자는 항상 합리적으로 행동한다’는 가정이 경제학의 주류였던 시대다. 행동경제학이라는 학문이 태어나기 수십 년 전이었지만 그는 “주가의 움직임은 심리에서 나온다”고 주장했다. 투기적 사이클, 역발상의 함정, 세력의 실체, 선반영의 원리, 포지션 편향, 패닉과 버블 등 책이 다루는 심리 구조는 현재 시장을 예견한 것처럼 들어맞는다.

이 책은 단순히 고전의 번역서가 아니라 ‘편역서’다. 27년간 증권 현장에 몸담아 온 김동선 KB증권 용산지점장이 1912년 미국의 맥락을 2020년대 한국 시장의 맥락으로 옮겨 다시 쓴 책이다. 각 장에 셀든의 원리가 지금 우리 시장에서 어떻게 반복되는지를 보여주는 ‘100년 후, 한국 시장’과 그 원리를 현대 행동경제학과 금융사로 확장해 해석한 ‘해설’을 덧붙여 투자자들의 이해를 돕는다.

정보기술(IT) 버블, 금융위기, 팬데믹 급락 등 시장의 극단적 국면을 현장에서 경험한 편역자는 “시장의 기술과 도구는 완전히 바뀌었다. HTS와 MTS, 알고리즘 트레이딩, 실시간 뉴스 피드. 셀든이 살던 시대에는 없던 것들이다. 하지만 그 도구들을 사용하는 사람의 심리는 놀랍도록 같다”고 말한다.

셀든은 ‘즉각 반응하지 마라’, ‘불안해질 만큼 크게 투자하지 마라’, ‘확신이 없으면 기다려라’, ‘흐름을 거스르지 마라’라는 원칙을 제시한다. 수익을 극대화하는 방법이 아니라 치명적인 실수를 피하는 방법을 일러주는 것이다.

“시장에서 가장 위험한 것은 무지가 아니라 잘못된 확신이다. 모른다는 것을 아는 투자자는 조심한다. 하지만 안다고 생각하는 투자자는 무모해진다. 시장 앞에서 겸손하라”는 저자의 말은 과도한 기대로 뛰어드는 투자자에게 경종을 울린다.