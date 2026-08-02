AI‧AX, IT‧전기전자, 바이오‧의료기기 등 서울기업 140개사, 국내외 바이어 50개사 참가 예정 1:1 비즈니스 매칭 상담, IR 역량강화 프로그램, 제품 전시 및 수출지원 컨설팅 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 서울경제진흥원, 금천구, 한국산업단지공단과 함께 오는 10월 13일부터 14일까지 해외 바이어 초청 ‘2026 글로벌 비즈니스 상담회’를 개최한다.

이번 상담회는 판로개척에 어려움을 겪고 있는 중소기업의 해외시장 진출을 돕기 위해 마련됐으며, 기업의 경쟁력 강화를 통해 지역경제 활성화를 도모하는 것을 목표로 하고 있다.

올해 상담회는 기존 수출 상담 중심에서 해외 투자유치와 기업 쇼케이스 기능을 더해 기업의 해외 진출을 종합적으로 지원하는 행사로 확대됐다.

또 지난해 연 2회로 나눠 개최하던 행사를 올해부터 1회로 통합해 행사 집중도를 높였으며, 10월 13일에는 강서구 코엑스 마곡에서, 14일에는 구로구 포포인츠 바이쉐라톤에서 진행된다.

참가 대상은 G밸리(구로·금천) 및 서울시 소재 AI·AX, IT·전기전자, 바이오·의료기기 분야 중소기업 140개사다. 행사에는 북미, 중국, 일본 등 해외 유력 바이어 50개사가 참여해 기업별 1대1 비즈니스 상담을 진행할 예정이다.

참가기업에는 해외 바이어와의 사전 매칭과 개별 컨설팅을 통해 맞춤형 해외 진출 전략 수립을 지원하고, IR 자료 진단, 제품 전시 및 통관·관세·물류·지식재산권 등 수출지원 컨설팅, 영문 기업 소개서 제작 등도 지원한다.

참가를 희망하는 기업은 8월 12일까지 서울경제진흥원 누리집 또는 캐치시큐 온라인을 통해 신청하면 된다.

자세한 사항은 구로구청 누리집 새소식에서 확인하거나 지역경제과로 문의하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “이번 수출상담회가 우수한 기술력과 경쟁력을 갖춘 기업들의 해외시장 진출에 실질적인 도움이 되기를 기대한다”며 “참여를 희망하는 중소기업의 많은 관심을 바란다”고 전했다.

구는 지난해 해외바이어 초청 수출상담회를 두 차례 개최해 해외 바이어 57개사와 국내 기업 137개사 간 비즈니스 상담을 지원, 인도 기업인 Summit Trading과 수출 및 현지 유통협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 해외시장 진출 기반을 확대하는 성과를 거뒀다.