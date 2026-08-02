2세·3세·4세가 되는 아동에게 나이별 1회, 관악사랑상품권 30만 원 지원 생일 도래일 기준 6개월 이내 정부24에서 신청, 나이마다 별도 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)는 아이들의 건강한 성장을 돕고 양육가정의 경제적 부담을 덜기 위해 영유아를 양육하는 가정을 대상으로 ‘깡충깡충 성장양육지원금’을 지급한다.

지원 대상은 관악구에 주민등록을 두고 실제 거주하는 2세부터 4세까지의 영유아가 있는 가정이다. 보호자는 해당 영유아의 생일 도래일을 기준으로 6개월 전부터 관악구에 주민등록을 두고 실제 거주해야 한다.

신청은 정부24 홈페이지 또는 대상 영유아의 거주지 동주민센터 방문을 통해 할 수 있다. 신청 기간은 아동의 생일 도래일로부터 6개월 이내이며, 아동이 2세, 3세, 4세가 되는 각각 신청해야 한다.

지원 대상자에게는 2세·3세·4세 각 연령별로 1회씩 관악사랑상품권 30만 원을 지급한다. 상품권은 관악구 내 서울사랑상품권 가맹점 가운데 음식점, 마트, 병원, 약국, 문화시설 등에서 사용할 수 있다.

구는 이번 사업이 양육가정의 부담을 덜고 아이 키우기 좋은 환경을 조성하는 등 저출생 대응을 위한 지역 차원의 양육 지원 기반을 강화하는 데 도움이 될 것으로 기대한다.

구는 이와 함께 ‘출생축하용품 지원사업’ ‘으뜸아빠육아단’ ‘유아숲체험원 여름방학 프로그램’ 등 다양한 사업을 추진하며 아이들이 건강하게 성장하고 즐거운 경험을 쌓을 수 있도록 지원하고 있다.

박준희 관악구청장은 “‘깡충깡충 성장양육지원금’이 양육 가정에 실질적인 보탬이 되고, 아이들이 건강하게 성장하는 데 든든한 기반이 되길 바란다”며 “앞으로도 저출생 위기에 대응하고 아이들이 행복한 관악구를 만들기 위한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.