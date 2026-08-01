미 연방정부 각료회의서 스콧 베선트 재무부 메모 촬영 일본 언론 “미, 일 엔 메입 달러 매도로 엔화 환율 급락”

[헤럴드경제=박병국 기자]“할 일”(To do), “일본 엔(JPY) 50억∼100억 달러”

미국 메릴랜드주 캠프데이비드에서 열린 미국 연방정부 각료회의 현장에서 촬영된 스콧 베선트 재무부 장관의 메모 내용이다.

로이터 통신은 31일(현지시간) 미국 메릴랜드주 캠프데이비드에서 열린 미국 연방정부 각료회의 현장에서 촬영된 베선트 재무부 장관의 메모지에서 미국 재무부가 일본 엔화 약세를 저지하기 위해 개입한 정황이 드러났다고 보도했다. 사진은 미국 동부시간(ET) 기준 오전 11시 33분에 찍혔다.

로이터는 미국 재무부 공보담당자에 엔화 약세 개입에 대한 논평을 요청했지만, 즉각적인 답을 받지 못했다.

로이터는 사진이 촬영되기 약 2시간 전 익명 소식통을 인용해 재무부가 ‘31일 엔화 시장에 개입할 가능성이 있다’고 여러 은행들에 통보했다고 연합뉴스는 보도했다.

일본 당국은 일본 시간 기준 31일에 도쿄 외환시장에서 엔화 약세를 저지하기 위해 개입했으며, 이에 따라 ET 기준 31일 오전 거래 시간대에서 일본 통화는 상당한 강세를 보였다고 전했다.

로이터는 또 ET 기준으로 31일 늦은 오후 시간대에도 엔화가 달러 대비 상당한 강세를 또 한 차례 보였다고 지적했다.

로이터가 인용한 런던증권거래소그룹(LSEG) 자료에 따르면 달러는 ET 기준 오후 4시 14분께 약 158.9엔에서 오후 5시 직전 약 157.6엔으로 40여분만에 약 0.8% 떨어졌다.

재무부는 엔화 가치를 떠받치기 위해 최근 몇몇 월가 은행들에 대한 개입을 검토 중이라고 밝혀왔다.

달러 대비 엔화 가치는 이달 23일에 1986년 이래 최저 수준으로 떨어졌다. 당시 환율은 달러당 163.83엔이었다.

FT에 따르면 일본과 미국이 엔화 직접 매입을 통해 일본 엔의 가치를 떠받치기 위한 협력에 나선 것은 1998년 이래 처음이다. 당시 미국 재무부는 엔화가 8년 만에 최저치로 떨어지자 일본 경제를 강화하기 위해 엔화를 매입했다.

한편 니혼게이자이신문(닛케이)은 지난 30일 뉴욕 외환시장에서 달러당 엔화 환율이 급락(엔화 가치 상승)해 장 중 한때 달러당 157.80엔 수준까지 내려간 원인이 일본 정부와 일본은행의 엔 매입·달러 매도에 있다고 31일 보도했다. 엔화 환율은 30일 오후 10시30분 이후부터 달러당 162.80엔 수준에서 약 50분 만에 2% 넘게 하락했다. 이후 엔/달러 환율은 31일 오전 6시 기준 159.54엔 수준으로 다시 상승했다.

닛케이는 일본 정부가 엔 매입·달러 매도에 나선 것과 동시에 미국은 시장 개입 전 단계인 ‘레이트 체크(rate check)’를 했다고 전했다. 레이트 체크는 당국이 외환시장 개입 전에 주요 은행 등을 상대로 외환 거래 상황 등을 문의하는 것을 의미한다. 시장에서는 통상 레이트 체크를 실제 외환시장 개입의 전조로 받아들인다.