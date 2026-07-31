고속도로·회전교차로 배려 운전 소개 9월 도심 속 안전 수칙 등 후속 캠페인

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 성숙한 교통문화를 확산하기 위해 ‘배려운전’ 캠페인을 실시한다고 31일 밝혔다.

이번 캠페인은 단순한 법규 준수를 넘어, 운전자 간 서로 배려하고 양보하는 운전을 통해 더욱 안전하고 품격 있는 도로 환경을 만들어 가자는 취지로 기획됐다. 벤츠 사회공헌위원회가 2014년부터 이어온 어린이 교통안전 프로그램 ‘모바일키즈’의 범위를 성인 운전자까지 확대한 캠페인이다.

쉬린 에미라 벤츠 사회공헌위원회 의장은 “안전한 도로 환경과 보행자 보호는 운전자 한 사람 한 사람의 작은 배려와 성숙한 실천에서 시작된다”며 “배려운전은 서로의 안전을 지키는 가장 확실한 방법이자 운전자의 품격을 보여주는 운전문화인 만큼 이번 캠페인이 도로 위 서로를 존중하는 긍정적인 변화를 끌어내고 모두가 안심할 수 있는 교통환경을 조성하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

배려운전 캠페인의 첫 번째 주제는 여름 휴가철 차량 이동 증가에 맞춰 고속도로와 회전교차로에서의 안전 수칙과 배려 행동으로 구성했다. ▷추월은 1차선, 주행은 2차선(1차로는 추월 차량을 위해 비워 두기) ▷회전교차로 진입 시 선진입 차량 우선 양보 등 기본적인 수칙들을 안내했다.

벤츠 사회공헌위원회는 다양한 채널을 활용해 캠페인을 전개한다. 전국 약 3만2000개 아파트 및 오피스 엘리베이터 스크린을 비롯해 서울역·부산역 등 도심 주요 거점과 가평·정안알밤휴게소 등 고속도로 휴게소에서 캠페인 영상을 선보인다.

아울러 티맵(TMAP) 내비게이션 음성 안내를 활용해 고속도로 톨게이트 통과 후 주요 구간에서는 하루 약 10만 명의 운전자에게 배려운전 메시지를 전달한다.

이어 오는 9월부터는 도심 속에서 ▷올바른 방향지시등 사용 ▷주행 중 스마트폰 사용 자제 등을 주제로 후속 캠페인을 이어갈 예정이다.