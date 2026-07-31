매출액 5767억원으로 전년比 26%↓ EV 판매 감소…헝가리 공장 가동 영향 인니 제련소 투자로 수익성 개선 기대

[헤럴드경제=권제인 기자] 에코프로비엠이 지난 2분기 매출액 5767억원, 영업이익 180억원을 기록했다고 31일 공시했다. 각각 전년 동기 대비 26%, 63% 줄어든 수치다.

매출 하락에는 유럽과 북미 시장의 전기차(EV) 판매 물량 감소가 영향을 미쳤다. 북미 시장은 전기차 수요가 정체하고 있으며, 유럽 시장에서는 완성차(OEM) 업체들의 차종 변경 계획으로 대기수요가 증가하고 있다.

파워 애플리케이션(전동공구, 전기자전거 등) 향 물량은 전 분기 대비 28% 증가했다. 에코프로비엠은 최근 AI 관련 반도체 생산 시설이 늘어나고 동남아 전기자전거(E-Bike) 교체수요가 증가하며 실적을 견인했다고 설명했다.

영업이익은 헝가리 공장 라인이 신규 가동됨에 따라 하락했다.

에코프로비엠은 헝가리 공장 등을 활용해 올해 하반기에도 유럽 역내 규제 대응을 위한 현지 수요와 AI 관련 반도체 및 데이터센터 건설 확대 등에 적극 대응해 나갈 방침이다.

더불어 인도네시아 BNSI 제련소 투자를 통해 니켈 등 핵심 광물의 내재화율을 높여 외부 시장 변동성에 대한 대응력을 강화할 계획이다. 니켈 중간재 투자를 통해 삼원계 양극재의 원가 경쟁력을 극대화하고, 이를 통한 고객 수주 경쟁력을 키워 중장기 성장의 확실한 발판을 마련한다는 구상이다.

오는 2027년 2분기 제련소 가동이 시작되면, 이후 니켈 생산에 따른 본격적인 수익이 반영돼 에코프로비엠의 실적 회복과 수익성 개선을 크게 견인할 것으로 기대했다.

김장우 에코프로비엠 경영대표는 “전방 전기차 시장의 일시적 수요 둔화와 대외 환경의 불확실성이 지속되는 상황이지만, AI 데이터센터 등 신규 수요처 확대와 수익성 중심의 체질 개선을 통해 흑자 기조를 유지할 수 있었다”며 “그룹 차원의 인도네시아 BNSI 제련소 투자 및 헝가리 공장의 성공적 양산을 이끌어 중장기적 관점에서 시장 변동성에 흔들리지 않는 튼튼한 기초체력을 만들어 갈 것”이라고 말했다.