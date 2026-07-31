신동화 시장 “아이들의 목소리 직접 듣고 정책에 반영하는 중요한 소통 창구 될 것”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 신동화)가 지난 30일 구리시여성행복센터 중회의실에서 아동의 권리를 높이고 주체적인 참여를 지원하기 위한 ‘제1기 구리시 아동참여위원회 위촉식’을 개최했다.

제1기 구리시 아동참여위원회는 지난해 말부터 공개 모집 등을 통해 선발된 초등학교 2학년부터 중학교 1학년까지의 아동 15명으로 구성됐다. 위원회는 아동의 권리를 보호하고 시의 정책 결정 과정에 아동의 의견을 반영해 아동 친화 도시 조성에 기여하는 역할을 맡는다.

이날 위촉식에서는 위원들에게 시장 명의의 위촉장을 수여했다. 이어 위원들이 서로를 소개하고 향후 2년간의 활동과 운영 계획을 공유하는 시간을 가졌다.

또한 위원들이 아동 권리의 개념을 올바르게 이해하고, 자신의 권리가 존중받아야 한다는 점을 인식할 수 있도록 돕는 ‘아동 권리 교육’도 함께 진행해 의미를 더했다.

신동화 구리시장은 “이번 아동참여위원회는 아이들의 목소리를 직접 듣고 시 정책에 반영하는 중요한 소통 창구가 될 것”이라며 “아동참여위원회가 아동과 부모 모두 행복하고 아이 키우기 좋은 구리시를 만들기 위한 실질적인 기반이 되기를 기대한다”고 말했다.

한편, 제1기 구리시 아동참여위원회는 앞으로 2년의 임기 동안 정기 회의를 비롯해 ▷아동 권리 홍보 활동 ▷아동 관련 지역 환경 점검 ▷아동정책 제안 등 다양한 활동을 펼치며 아동이 주체가 되는 도시 문화 조성에 앞장설 예정이다.