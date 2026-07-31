쩐 홍 민 베트남 건설부 장관과 회동 “역세권개발·기술이전 등 협력 파트너”

[헤럴드경제=소민호 기자] 김윤덕 국토교통부 장관은 쩐 홍 민(Tran Hong Minh) 베트남 건설부 장관과 만나 고속철도 건설, 도시개발 등 국토교통 전반으로 협력을 확대하는 방안을 논의했다고 31일 밝혔다.

양측은 지난해 체결한 한-베 철도협력 양해각서(MOU)를 바탕으로 이 날 열린 제1차 한-베 철도협력회의를 정례적인 정부 간 협력 채널로 발전시키기로 하고, 이를 통해 북남 고속철도 등 철도 분야에서 구체적인 협력과제를 지속 발굴·추진할 예정이다.

김 장관은 이어 베트남 박닌성을 방문해 응우옌 홍 타이(Nguyen Hong Thai) 박닌성 당서기와 동남신도시 개발사업 등 도시개발 분야의 협력 방안을 논의하고 사업 현장을 점검할 계획이다. 박닌성 동남신도시 개발사업은 한-베 정부 간 도시개발 협력의 선도사업으로, 현재 베트남의 투자정책승인(IPA) 절차를 앞두고 있다.

한국토지주택공사(LH)는 승인 이후 입찰 참여에 대비, 투자 컨소시엄 구성을 추진하고 있다. 국토부는 우리 기업의 사업 참여가 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 베트남 중앙정부와 지방정부를 대상으로 정부 간 협력을 지속할 계획이다.

앞서 김 장관은 30일 베트남 하노이를 방문해 또 럼(To Lam) 베트남 당 서기장을 예방하고 대통령 친서를 전달하며, 북남 고속철도 등 양국 인프라 협력 확대와 우리 기업의 사업 참여 지원 방안을 논의했다.

이번 방문은 지난 4월 한-베 정상회담에서 양국 정상이 합의한 철도 분야 협력의 후속조치로, 정부 간 협력을 통해 북남 고속철도 사업을 구체화하고 우리 기업이 사업 초기 단계부터 참여할 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

이 자리에서 김 장관은 “한국이 고속철도 설계와 건설, 차량 제작, 운영, 유지관리까지 철도사업 전(全) 주기에 걸친 기술과 경험을 보유”하고 있다고 설명하며 “고속철도 운영 효율화와 수송력 확대, 이용자 중심 서비스 개선뿐만 아니라 기술이전, 전문인력 양성, 역세권 개발(TOD)까지 사업 전반의 경험을 공유할 수 있는 협력 파트너”임을 강조했다.