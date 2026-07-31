전날 중국 상하이서 아이온2 진출 협력식 개최 셩취게임즈, 현지 서비스명 ‘永恒之塔2(영원의탑2)’ 공개 이날 ‘차이나조이’서 대규모 시연존 운영

[헤럴드경제=차민주 기자] 엔씨가 셩취게임즈와 손잡고 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아이온2’을 중국 출시한다.

31일 엔씨는 전날 오후 중국 상하이에서 셩취게임즈와 함께 아이온2의 중국 진출을 위한 전략적 협력 체결식을 개최했다고 밝혔다.

행사에는 엔씨 김택진 대표와 펑청 셩취게임즈 대표가 참석했다. 엔씨와 셩취게임즈는 지난 2009년 아이온 중국 서비스를 시작으로 17년간 파트너십을 이어오고 있다.

양사 합의에 따라 셩취게임즈는 아이온2의 중국 퍼블리싱을 추진할 계획이다. 셩취게임즈는 전날 아이온2의 공식 홈페이지를 오픈하고, 중국 서비스명인 ‘永恒之塔2(영원의탑2)’을 공개했다. 서비스 일정 등 상세 정보는 차례대로 안내할 예정이다.

엔씨 김택진 대표는 “아이온2는 원작이 그리고자 했던 이상을 한층 높은 완성도로 구현해 냈다”며 “아이온2가 중국 MMORPG 시장에 새로운 가치를 만들고, 오래 기억될 작품으로 자리 잡는 모습을 보여드리기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

펑청 셩취게임즈 대표는 “아이온2는 단순한 지식재산권(IP) 후속작이 아니라 엔씨가 오랜 기간 쌓아온 MMO 개발 철학과 노하우에 최신 기술이 결합한 신작”이라고 강조하며 “엔씨와 출시부터 운영까지 긴밀하게 협력하겠다”고 밝혔다.

엔씨는 이날 중국 상하이에서 개막하는 국제 게임 전시회 ‘차이나조이’에서 아이온2을 선보인다. 셩취게임즈 부스에 대규모 시연 공간을 운영하고, 초대형 스크린을 통해 트레일러 영상을 공개하는 것이 골자다.