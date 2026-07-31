생활밀착형 건강관리 서비스 확대

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 검단구가 주민들의 건강증진을 위한 생활밀착형 건강관리 서비스를 확대하며 지역 건강관리 거점 역할을 강화하고 있다.

검단구는 당하동 행정복지센터 2층에 위치한 완정건강생활지원센터를 통해 주민 맞춤형 건강관리 서비스를 상시 운영하고 있다고 31일 밝혔다.

센터는 인천도시철도 2호선 완정역과 가까워 접근성이 뛰어나 주민들이 편리하게 이용할 수 있는 것이 장점이다.

센터에는 간호사와 운동지도사 등 전문 인력이 상주하며 혈압·혈당·콜레스테롤 측정 등 기초 건강검사를 비롯해 체성분 분석과 혈관노화도 검사, 건강·영양·운동 분야별 1대1 상담 등 통합 건강관리 서비스를 제공하고 있다.

임산부를 위한 맞춤형 프로그램도 운영 중이다. 출산준비교실과 태교교실, 산전요가교실 등 모자보건 프로그램을 통해 건강한 출산을 지원하고 있다.

또 주민들을 대상으로 건강강좌와 신체활동 프로그램도 마련하고 있다.

오는 9월에는 신규 건강 프로그램도 선보인다. 웃음을 활용한 신체활동 프로그램인 ‘하하웃음 건강운동교실’과 노년기 삶의 의미를 되돌아보는 ‘2026 브라보! 마이라이프’ 웰다잉 프로그램이 새롭게 운영된다.

웰다잉 프로그램은 국제성모병원 등 지역 의료기관과 협력해 삶과 죽음에 대한 이해, 돌봄 등을 주제로 총 4회에 걸쳐 진행되며 현재 참가자를 모집하고 있다.

이밖에 금연 상담, 임산부 등록 및 건강용품 지원, 불소양치용액 배부, 재활기구 대여 등 다양한 보건서비스도 제공하며 지역 주민들에게 ‘작은 보건소’ 역할을 수행하고 있다.

김진규 검단구청장은 “완정건강생활지원센터는 주민 누구나 쉽게 찾을 수 있는 생활권 건강관리 거점”이라며 “앞으로도 다양한 건강증진 프로그램과 맞춤형 서비스를 확대해 주민 모두가 건강한 삶을 누릴 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.