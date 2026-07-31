지퍼백 밀봉하는 작업도…로봇 간 협업도 가능 전작 대비 로봇 발끝부터 몸 전체 제어

[헤럴드경제=정목희 기자] 구글이 로봇의 몸 전체를 제어할 수 있는 차세대 휴머노이드(인간형) 로봇용 인공지능(AI) 모델을 공개했다. 정밀한 손동작은 물론 스스로 이동해 작업을 수행하고, 여러 로봇이 협업하는 기능까지 구현하면서 휴머노이드 AI 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.

구글 딥마인드는 30일(현지시간) 전신 제어와 정밀 조작 기능을 갖춘 차세대 AI 모델 ‘제미나이 로보틱스2(Gemini Robotics 2)’를 공개했다.

이번 모델은 전작인 ‘제미나이 로보틱스1.5’가 상체 제어에 초점을 맞췄던 것과 달리, 발끝까지 로봇의 몸 전체를 통합 제어할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다.

예를 들어 사용자로부터 “물건을 하단 선반의 초록색 상자에 넣어”라는 지시를 받으면 로봇이 스스로 걸어가 물건을 집은 뒤 몸을 숙여 지정된 상자에 정확하게 넣을 수 있다.

손동작도 한층 정교해졌다. 다섯 손가락을 독립적으로 움직여 매듭을 묶거나 지퍼백을 잠그고, 전구를 교체하는 등 기존에는 어려웠던 섬세한 작업도 수행할 수 있다.

구글은 이번에 로봇의 ‘두뇌’ 역할을 하는 추론 모델 ‘제미나이 로보틱스-ER2’와 인터넷 연결 없이 로봇 자체에서 작동하는 경량 모델 ‘제미나이 로보틱스 온디바이스2’도 함께 공개했다.

ER2는 수분 동안 이어지는 복잡한 다단계 작업을 스스로 계획하고, 작업 과정에서 오류가 발생하면 이를 인식해 수정하는 기능을 갖췄다. 여러 대의 로봇이 서로 정보를 주고받으며 복잡한 공정을 협업하는 것도 가능하다.

온디바이스2는 200개 미만의 학습 데이터만으로도 수 시간 안에 새로운 형태의 로봇을 다룰 수 있도록 설계된 경량 모델이다. 클라우드 연결 없이 로봇 내부에서 직접 AI를 구동할 수 있는 것도 특징이다.

카롤리나 파라다 딥마인드 로봇 총괄 부사장(VP)은 “수십 년간 우리는 우리 삶에 자연스럽게 들어와 도움을 주는 로봇을 꿈꿔왔다”며 “제미나이 로보틱스2는 물리 세계에 범용 인공지능(AGI)을 실현하는 여정의 주요 이정표”라고 소개했다.

이들 모델은 엔비디아의 로봇 구동 모델 ‘아이작 그루트’, 테슬라의 ‘옵티머스’ 등과 시장에서 경쟁하게 될 것으로 보인다.

구글은 이들 모델을 기업용 에이전트 플랫폼에 비공개 미리보기 형태로 우선 제공하며, 온디바이스 모델은 주요 로봇 제조 파트너사들에 순차 제공할 예정이다.

구글은 로봇 AI 모델의 안전성을 측정하는 새로운 성능지표(벤치마크) ‘아시모프-어젠틱’도 함께 공개했다.

안전하지 않은 도구 호출을 거부할 수 있는지, 동작을 시도하기 전 작업이 가능한지를 예측할 수 있는지, 불확실한 상황에서 사전에 인간의 개입을 요청할 수 있는지 등을 측정한다.