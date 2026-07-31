지속가능성 공시 정보 신뢰성 제고 3대 핵심 이슈 선정 및 대응 전략 공개

[헤럴드경제=신혜원 기자] 현대건설이 지속가능경영 성과와 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 공시 대응 전략을 담은 ‘2026 지속가능경영보고서’를 발간했다고 31일 밝혔다.

이번 보고서는 국내외 주요 지속가능성 공시 기준을 전면 반영했다. 현대건설은 정보의 신뢰성을 높이기 위해 ESG 데이터 수집부터 공시까지 전 과정에 대한 내부통제 프로세스를 구축했다. 특히 ESG 정보기술(IT) 시스템인 ‘에이치-싱크(H-SYNC)’를 활용해 데이터 정합성과 관리 효율성을 대폭 강화했다.

보고서는 이중 중요성 평가를 통해 도출된 3대 핵심 이슈인 ▷산업안전보건 ▷품질관리 ▷기후변화 대응을 중심으로 위험·기회 요인과 전략을 다뤘다. 이를 통해 안전경영 투자 확대, 고객 품질만족도 향상, 2045 탄소중립 로드맵 이행 등 구체적 성과를 명시했다.

환경(E) 부문에서는 해상풍력, 양수발전, 수소·암모니아, 원전, 소형모듈원전(SMR) 등 미래 에너지 분야로 포트폴리오를 넓히고 있다. 3100억원 규모의 녹색채권 발행과 7797억원 규모의 녹색구매 추진 등 친환경 투자 역량도 지속적으로 늘리는 추세다.

사회(S) 부문은 스마트 안전 기술 도입과 안전보건 관리체계 고도화로 재해 예방을 강화했다. 지배구조(G) 부문에서는 선임독립이사 제도 도입과 독립이사회 운영을 통해 이사회의 독립성과 감독 기능을 높였다. 아울러 2년 연속 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 우수(AA) 등급을 획득하고, ISO 37001(부패방지) 및 ISO 27001(정보보호) 인증을 운영 중이다.

이러한 노력으로 현대건설은 한국ESG기준원(KCGS) 평가 8년 연속 종합 A등급, 탄소정보공개프로젝트(CDP) 명예의 전당 8년 연속 등재, 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 월드지수 16년 연속 편입 등 글로벌 최고 수준의 ESG 성과를 인정받고 있다.

한편 현대건설은 전날 발표된 국토교통부 2026년도 건설업체 시공능력평가에서 2위를 차지했다.