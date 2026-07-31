연금저축 순입금 고객 대상…서울세계불꽃축제 관람권 증정 8월 23일까지 신청…추첨 통해 여의도 전용 관람석 제공

[헤럴드경제=송하준 기자] NH투자증권이 연금자산 20조원 돌파를 기념해 고객 감사 이벤트를 실시한다. 연금저축 계좌에 일정 금액 이상을 순입금한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ‘서울세계불꽃축제 2026’ 관람권을 제공한다.

NH투자증권은 퇴직연금과 연금저축을 합산한 연금자산이 20조원을 돌파한 것을 기념해 ‘연금자산 20조원 돌파! 불꽃 감사 이벤트’를 다음달 23일까지 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 이벤트는 연금 고객의 성원에 보답하고 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 마련됐다. 이벤트 대상은 다음달 23일 기준 NH투자증권 나무 연금저축계좌에 올해 100만원 이상을 순입금한 고객이다. 카카오톡 채널 ‘NH투자증권 연금’을 통해 신청할 수 있다.

회사는 이벤트 참여 고객 가운데 총 50명을 추첨해 ‘서울세계불꽃축제 2026’ 관람권(1인 2매)을 제공한다. 당첨자는 여의도 한강공원 내 전용 야외 관람 공간에서 축제를 관람할 수 있다.

NH투자증권은 연금자산 뿐만 아니라 전 사업 부문에서 고르게 성장하고 있다. 실제로 올해 상반기 지배주주 기준 당기순이익 9652억원을 기록하며 사상 최대 반기 실적을 달성했다. 브로커리지와 금융상품 판매, 투자은행(IB) 등 전 사업 부문에서 호실적을 내며 영업이익도 1조3179억원을 기록했다.

정환 NH투자증권 연금자산관리본부장은 “연금자산 20조원이라는 뜻깊은 성과는 고객 여러분의 신뢰와 성원 덕분에 가능했다”며 “감사의 마음을 담아 가을밤을 더욱 특별하게 즐길 수 있는 자리를 마련했다. 앞으로도 고객의 든든한 연금자산관리 파트너가 되겠다”고 말했다.