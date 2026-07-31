아이오닉 5·EV5 각 1대 기증 야간 순찰 운영 부담 완화 기대 재외동포 사회 상생·사회공헌 활동

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차와 기아가 칠레 한인사회의 안전한 치안 활동을 지원하기 위해 순찰용 전기차 2대를 기증했다고 31일 밝혔다.

현대차와 기아는 칠레 수도 산티아고에 위치한 ‘한국의 거리’ 일대 안전한 생활 환경 조성과 지역사회 발전을 위해 현대차 아이오닉 5와 기아 EV5를 각각 칠레 한인회에 기증했다.

산티아고에 위치한 ‘한국의 거리’는 한국 식당과 상점이 밀집한 지역으로, 한류 인기를 타고 주말마다 많은 현지인이 찾는 명소다. 지난 14일 교민 사회의 노력으로 공식 명칭이 ‘한국의 거리’로 지정되면서 향후 방문객은 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

그동안 칠레 한인회는 교민들의 기부금을 바탕으로 민간 경비업체를 통해 야간 순찰을 운영해 왔다. 그러나 최근 순찰 운영에 필요한 재원 마련이 어려워지면서 일부 현지 상인들이 직접 순찰 활동에 참여하게 됐고, 이러한 소식을 접한 현대차와 기아가 차량을 기증하기로 했다.

유지비가 낮은 전기차를 순찰 차량으로 활용해 운영 부담을 줄이고 야간 치안 공백을 최소화하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

현대차·기아 관계자는 “이번 기증은 단순한 차량 후원을 넘어 재외동포 사회의 실질적인 어려움을 해소하고, 한국 기업과 현지 한인사회 간 유대를 강화하는 차원에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.

현대차그룹은 칠레에서 다양한 사회공헌 활동도 지속해 왔다. 2010년 리히터 규모 8.8의 강진이 발생했을 당시 피해 복구와 이재민 구호를 위해 20만달러를 지원했으며, 현대모비스는 피해 차량 대상 순회 정비 서비스와 부품 할인 등을 통해 복구를 지원했다.

현대차는 2016년부터 2018년까지 발파라이소 지역에서 환경 개선과 아동 교육 지원 사업을 추진하고, 중형트럭 마이티 2대를 재활용품 수거 차량으로 개조해 지방정부에 기증했다.

아울러 2019년부터 2023년까지는 자동차 정비 분야의 전문 인력 양성을 지원했다. 대학 진학 전 학생들이 자동차 정비 분야의 예비 학위 과정을 이수할 수 있도록 교육 프로그램을 지원하고, 정비 실습 시설과 교육 공간을 리모델링해 교 육환경도 개선했다.

기아 역시 2023년 산티아고 도심의 노후 공원과 복지시설을 친환경 공간으로 재정비했다. 전기차 충전기와 테니스 코트, 미니 골프장, 재활용 소재 야외 벤치, 태양광 휴대전화 충전기 등을 설치해 지역 주민들의 편의 증진에 기여했다.

한편, 현대차·기아는 최근 중국 상하이시 징안구에 사용자 경험(UX) 연구 거점인 ‘UX 스튜디오 상하이’를 개관하는 등 글로벌 고객 접점을 확대하기 위해 적극 나서고 있다.