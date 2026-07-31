[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시 내 광주 도심의 주요 생활권을 연결하는 간선급행버스체계(BRT)가 3개 노선으로 확대된다.

기존 백운-매곡 BRT 노선에 더해 운암-각화 BRT와 효천-일곡 BRT가 국토교통부의 ‘제2차 간선급행버스체계 종합계획(2026∼2030년)’에 신규 사업으로 포함됐다.

노선별 사업비는 백운-매곡 452억6000만원, 운암-각화 637억8000만원, 효천-일곡 418억1000만원 등 총 1508억5천만원 규모다.

운암-각화 BRT는 북구 산동교에서 도동고개까지 8.4㎞ 구간으로, 운암·두암·각화동 등 주거 밀집지역의 대중교통 접근성을 높이기 위해 추진된다.

효천-일곡 BRT는 효천지구-옛 대동고와 광주공고-일곡지구를 잇는 6㎞ 구간으로, 현재 추진 중인 백운-매곡 노선의 연장선 역할을 한다.

전남광주시는 3개 노선이 연계되면 광주 남북축과 서·북부권을 잇는 BRT 간선망이 형성돼 대중교통 사각지대 해소와 이동 편의 개선에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

각 사업은 추진 성과와 교통 수요, 실효성 등을 검토해 노선별 단계적으로 추진할 방침이다.

김영선 전남광주시 교통본부장은 “시민들이 더욱 빠르고 편리하게 이동할 수 있도록 계획된 노선을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.