최현덕 시장 “도시 곳곳 아동이 안전하게 뛰놀 수 있는 공간으로 바꿔 나가겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 최현덕)가 지난 30일 시청 1층 현관 앞에서 유니세프 아동친화도시 최초 인증을 기념하는 현판 제막식을 개최했다.

이번 행사는 아동친화도시 인증의 의미를 시민들과 공유하고, 아동의 권리가 일상에서 실현되는 도시를 조성하겠다는 의지를 알리기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 최현덕 남양주시장을 비롯해 시의원, 아동친화도시 추진위원회와 아동참여위원회 위원, 시민 등 40여명​이 참석했다.

행사는 아동친화도시 인증 추진 경과 보고를 시작으로 기념사, 인증 현판 제막, 기념 촬영 순으로 진행됐다. 특히 아동참여위원회 위원들이 현판 제막에 직접 참여해 아동의 참여와 권리 존중의 의미를 더했다.

그동안 시는 아동친화도시 조성을 위해 관련 조례와 전담 체계를 마련했다. 아동 권리 교육과 아동 의견 수렴을 확대하고, 안전한 생활환경 조성과 놀이·문화·복지 분야 정책도 지속해서 추진해 왔다.

시는 이번 인증을 새로운 출발점으로 삼아 인증기간인 2030년까지 아동친화정책을 체계적으로 추진할 계획이다. 모든 아동이 안전하고 건강하게 성장하고, 정책 결정 과정에도 주체적으로 참여할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.

또한 아동의 4대 기본 권리 실현을 위한 성과관리와 정책 모니터링을 강화하고, 향후 인증 갱신과 상위 단계 인증도 추진할 예정이다.

최현덕 남양주시장은 “2017년 부시장으로 재직할 당시 아동친화도시 조례를 제정했는데, 9년만에 인증의 결실을 보게 돼 매우 뜻깊다”며 “이번 인증을 새로운 출발점으로 삼아 보행환경과 교통시설, 놀이공간 등 도시 곳곳을 아동이 안전하게 뛰놀 수 있는 공간으로 바꿔 나가겠다”고 말했다.

이어 “아동의 목소리가 실제 정책과 도시의 변화로 이어지고 있음을 체감할 수 있도록 눈에 보이는 변화를 만들어 가겠다”고 덧붙였다.