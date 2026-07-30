LG전자가 국립현대미술관(MMCA)과 함께 ‘MMCA X LG OLED 시리즈’ 두 번째 전시를 진행한다고 30일 밝혔다. 오는 31일부터 11월 29일까지 서울 종로구 국립현대미술관 서울의 ‘서울박스’에서 ‘김 크리스틴 선’ 작가의 작품이 OLED 스크린으로 전시된다. 이번 전시는 ‘완고한 바위, 무모한 싸움들’을 주제로 다룬 동명의 대형 설치 미술이다. LG전자는 이번 작품 구현을 위해 55형 OLED 스크린 총 72대(사진)로 초대형 곡면 스크린을 구성했다. 특히 미국 수어(ASL)의 움직임과 고전 만화의 모션 라인을 시각적 문법으로 재해석한 작가의 드로잉을 기반으로 한 애니메이션을 화면 가득 구현해 기술과 예술이 결합된 새로운 전시 경험을 선사한다.

LG전자는 단순한 디스플레이 후원을 넘어 작품 기획 단계부터 공간과 기술 구현 전반에 걸쳐 협업하며 작가의 창작 의도를 충실히 구현할 수 있도록 지원했다. 끊임없이 변화하는 이미지와 언어의 규칙을 어떻게 시각화 할지에 대한 김 크리스틴 선 작가의 의도는 대형 곡면 LG OLED 스크린을 통해 압도적인 디지털 영상 작품으로 완성됐다.

베를린을 기반으로 활동하는 김 크리스틴 선 작가는 다양한 매체를 넘나들며 언어와 소통의 구조, 접근성에 관한 작품을 선보여 왔다. 이정완 기자