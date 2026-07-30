강훈식 전직원 조회 후 발표 집권 2년차 맞이해 격려 차원 인사 앞두고 ‘성과 제출’ 받아

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대가 이재명 정부 출범 후 첫 대규모 승진 인사를 실시했다. 이재명 대통령 집권 2년 차를 맞아 성과를 낸 직원들을 격려하는 취지다.

청와대 관계자는 30일 헤럴드경제에 “청와대 직원 68명이 최근 승진했다”며 “이렇게 대규모 승진 인사는 이번이 처음”이라고 밝혔다.

이 관계자는 인사 배경과 관련 “대통령께서 취임하시고 아직 승진 인사를 전체적으로 하지 못했다”며 “승진 인사를 할 때가 돼 성과를 낸 분들과 승진 소요 연수가 된 분들을 중심으로 했다”고 설명했다.

청와대는 지난 23일 강훈식 대통령비서실장 주재 전직원 조회를 개최하고 이튿날인 24일 승진 인사를 발표했다. 이번 인사에는 이른바 ‘늘공’(늘 공무원)과 ‘어공’(어쩌다 공무원), 각 부처에서 파견된 정규직 공무원과 별정직 공무원이 모두 포함됐다.

청와대는 이번 승진 인사에 앞서 지난 5월 직원들에게 ‘본인이 가장 잘한 세 가지’를 작성해 제출하라고 했는데, 관련 내용이 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 이는 평소 성과에는 확실한 보상이 뒤따라야 한다는 이 대통령의 철학이 반영된 것으로 풀이된다.

이번 승진 인사는 지난달 성기홍 홍보소통수석과 한찬식 민정수석, 김경자 사회수석, 강건작 안보실 1차장 등 참모진 교체에 따른 연쇄적인 인사이동도 영향을 미쳤다.

청와대는 앞으로도 정기적으로 승진 인사를 실시한다는 계획이다. 역대 정부도 대통령 취임 1주년이나 참모진 개편, 개각 등을 기점으로 승진 인사를 단행한 바 있다.

한편 이달 말 기준 국가안보실을 제외한 청와대 대통령비서실 직원은 360여명이다. 지난해 9월 260여명 대비 100명 가량 늘어났다. 청와대는 인수위원회 없이 출범하면서 직원 채용을 미처 마무리하지 못했는데, 최근까지 점차 규모를 점차 늘려온 것으로 전해졌다.