[헤럴드경제=윤창빈 기자] 홍명보 전 대표팀 감독이 30일 오전 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석하고 있다.
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입력 2026-07-30 09:35:23
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[헤럴드경제=윤창빈 기자] 홍명보 전 대표팀 감독이 30일 오전 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석하고 있다.
與 당대표 1순위 선호 鄭 36.9%·金 28%…2순위 선호 宋 33.9%·金 12.9% [미디어토마토]
[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거에서 1순위 투표에 정청래 후보를 선택하겠다는 응답자가 36.9%로 가장 많다는 여론조사 결과가 30일 나왔다. 여론조사 업체인 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 27~28일 조사한 결과에 따르면, 전당대회 3자 대결 조사에서 ‘선호투표 1순위를 정 후보에게 주겠다’는 응답자가 36.9
함익병 의사, 여에스더에 “정말 심각하다”…예상치 못한 진단
[헤럴드경제=민성기 기자] 우울증으로 오랜 시간 힘든 시간을 보냈던 의사 겸 사업가 여에스더가 이번에는 의사 함익병으로부터 예상치 못한 진단을 받았다. 28일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 말미에는 여에스더·홍혜걸 부부가 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다. 앞서 여에스더는 우울증으로 오랜 시간 치료를 받아왔으며, 최근 5년간 이어온 제주와 서울의 별거 생활을 끝내고 홍혜걸과 다시 함께 살기 시작했다. 예고편 속 여에스더는 운동기구로 운동을 하고 직접 요리를 하는 등 이전보다 한층 활기찬 모습을 보였다. 이를 지켜본 홍혜걸은 “좋아졌다는 안도감이 든다. 지금 정도만이라도 오손도손 살았으면 좋겠다”고 말하며 미소를 지었다. 하지만 두 사람은 촌철살인 화법으로 유명한 의사 함익병을 만나 예상치 못한 진단을 듣게 됐다. 함익병은 여에스더를 향해 “정말 심각하다”고 말했고, 여에스더가 “정신과 약은 이미 먹고 있는데”라고 하자 “그것과는 별개 문제다. 약으로 모든 걸 고칠 수는
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었
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[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었