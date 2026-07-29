폭스바겐, 메르세데스-벤츠 등 이어 인력 감축 발표

[헤럴드경제=고은결 기자] 독일의 핵심 산업인 자동차 업종이 휘청이며 주요 제조사의 인력 감축이 늘고 있다.

dpa통신은 29일(현지시간) BMW도 전 세계에서 8000명을 감원하기로 했다고 복수의 소식통을 인용해 보도했다. dpa에 따르면 BMW는 독일에서는 퇴직 등에 따른 자연 감소와 오는 10월부터 내년 말까지 진행하는 희망퇴직 프로그램으로 인력을 줄일 계획이다. 감축 대상은 생산 부문을 제외한 관리직과 연구·개발 부문이다.

독일 뮌헨에 본사를 둔 BMW는 전 세계에 직원 15만4000명을 두고 있으며, 이 가운데 약 8만4000명이 독일에서 근무 중이다.

로이터 통신은 이날 밀란 네델코비치 BMW 최고경영자(CEO)가 뮌헨에서 열린 직원 총회에서 “자동차 산업의 규칙이 근본적으로 바뀌었고, BMW의 사업 모델을 지탱하던 기반도 함께 변화했다”며 감원 조치는 수익성 개선을 위한 필수라고 강조했다고 전했다.

최근 독일의 자동차 산업은 중국 시장의 판매 부진에 미국발 관세, 중동 전쟁 등이 겹치며 위기가 확산하고 있다. 앞서 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, 아우디, 포르쉐 등도 대규모 감원을 발표한 바 있다. 폭스바겐은 최대 10만명 감원, 독일 내 공장 4곳 폐쇄 등을 골자로 구조조정을 추진 할 수 있다고 밝혔다. BMW는 비교적 안정적인 경영을 이어온 것으로 평가받았지만, 최근 중국 시장에서 부진이 이어졌다.