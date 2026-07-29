[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 29일 주민 안전과 생활 불편 해소를 위해 민원이 제기된 현장을 직접 찾아 점검하고 개선방안을 논의하는 현장행정을 실시했다고 밝혔다.

이번 현장점검은 민선9기 출범과 함께 신설한 ‘민원소통실’을 중심으로 주민 목소리를 보다 신속하게 구정에 반영, 현장에서 답을 찾는 소통행정을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 이기재 양천구청장은 ▷신정네거리 ▷신강초등학교 앞 임시육교 ▷월성경로당 등 주민 민원이 접수된 3개 현장을 차례로 방문해 불편사항을 확인하고 향후 조치계획을 점검했다.

먼저 신정네거리(신정119안전센터 앞)에서는 교통혼잡 해소를 위한 신호체계 개선 민원을 살폈다. 주민들은 신정119안전센터 진입로 조정과 화곡터널 방향 좌회전 차로 연장, 출근시간대 좌회전·직진 신호 연장 등을 건의했다. 구는 차로 및 신호체계 변경은 양천경찰서 소관 사항인 만큼 관련 민원을 양천경찰서와 협의해 개선방안을 검토할 계획이다.

이어 신강초등학교 앞 임시보도육교에서는 보행 시 흔들림으로 인한 안전 우려 민원을 점검했다. 구는 교각이 없는 장지간 육교 특성상 다소 흔들림은 있으나 구조적으로는 안전하다는 점을 안내하고 해당 육교를 관리하고 있는 시 소관부서에 관련 민원을 전달했다. 또한 육교 흔들림에 관한 안내간판 추가 설치 및 보행 안전대책도 관계기관과 지속 협의하기로 했다.

마지막으로 월성경로당을 찾아 옥상 누수 상황과 시설 상태를 확인했다. 구는 누수 방지를 위한 필요한 조치를 신속히 추진할 예정이다.

구는 앞으로도 민원소통실을 중심으로 주민 불편사항을 현장에서 직접 확인하고, 관계기관과 협업이 필요한 사안은 적극적으로 조율하는 등 현장 중심의 민원 해결체계를 더욱 강화해 나갈 방침이다.

이기재 양천구청장은 “‘직접소통, 현장중심, 혁신행정’은 민선 9기에도 이어갈 구정 운영 원칙”이라며 “주민들이 불편을 느끼는 곳이라면 언제든 직접 찾아 문제를 확인하고, 신속한 해결방안을 마련하는 현장행정을 더욱 강화하겠다”고 말했다.