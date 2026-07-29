8월 28일 지급 예정 내년 1000억원 규모 주주환원 추가 실행

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 중간배당과 자사주 소각을 통해 주주환원 정책을 이어간다.

LG전자는 29일 이사회 결의를 거쳐 2026년도 중간배당 실시 일정을 공시했다. 중간배당 기준일은 다음 달 13일이며, 보통주와 우선주 모두 주당 500원의 현금배당을 실시한다. 총 배당금 규모는 약 897억원이며, 지급 예정일은 다음 달 28일이다.

LG전자는 주주들의 안정적인 현금흐름과 주주가치 제고를 위해 2024년부터 주당 기본(최소) 배당액을 1000원으로 설정하고 중간배당을 시행하고 있다.

이와 함께 LG전자는 지난 1월 발표한 1000억원 규모의 자사주 매입을 최근 완료함에 따라 NH투자증권과 체결한 신탁계약 해지 결과도 공시했다. 이번에 취득한 자사주는 보통주 58만8589주와 우선주 14만1840주다.

취득한 자사주는 연내 전량 소각할 예정이다. 자사주 소각은 유통 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)과 주당순자산(BPS) 등 주당 가치 지표를 높이는 대표적인 주주환원 방식으로 꼽힌다.

이번 조치는 지난해 말 발표한 기업가치 제고계획(밸류업 프로그램)에 따른 주주환원 정책의 일환이다. LG전자는 향후 2년간 총 2000억원 규모의 주주환원을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 올해 1000억원 규모의 자사주 매입에 이어 내년에도 추가로 1000억원 규모의 주주환원을 실시할 계획이다.