종합광고대행사 온더플래닛이 ‘소셜아이어워드 2026’에서 최고대상을 포함해 5개 부문을 수상했다.

(사)한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주최하고 아이어워즈위원회가 주관하는 소셜아이어워드 2026은 블로그, 인스타그램, 유튜브, 틱톡 등 SNS 플랫폼을 활용한 디지털 브랜딩과 콘텐츠 서비스를 대상으로 약 4,000명의 인터넷 전문가 평가위원단이 서비스, 디자인, 브랜드, 마케팅, 콘텐츠 등을 종합 평가해 우수 사례를 선정하는 시상식이다. 올해 시상식은 지난 7월 23일 서울 양재 엘타워에서 열렸다.

온더플래닛은 이번 시상에서 LG유플러스 공식 인스타그램으로 최고대상, LG유플러스 공식 링크드인으로 KIPFA 특별대상, LG유플러스 공식 뉴스룸으로 정보서비스분야 뉴스룸 대상, LG유플러스 공식 틱톡으로 커뮤니케이션분야 틱톡 대상, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 공식 유튜브로 공공기관분야 유튜브 최우수상을 수상했다.

최고대상을 받은 LG유플러스 공식 인스타그램은 ‘Simply. U+’ 브랜드 철학을 바탕으로 참여형 콘텐츠와 매거진형 디자인, 3분할 그리드 구성 등을 적용해 브랜드 경험을 강화한 점이 높은 평가를 받았다. 심사위원들은 브랜드를 설명하는 공간을 넘어 이용자가 직접 참여하고 경험할 수 있는 채널로 운영한 점을 주요 특징으로 꼽았다.

LG유플러스 공식 뉴스룸은 AI 기술과 브랜드 스토리를 연계한 콘텐츠 운영과 기획 기사, 링크드인 등 다른 채널과 연계한 콘텐츠 전략이 정보서비스분야 뉴스룸 대상 선정에 반영됐다.

LG유플러스 공식 링크드인은 AI·AX와 디지털 전환 등 산업 정보를 카드뉴스와 뉴스레터, 전문가 인터뷰 등 다양한 형식으로 제공한 점을 인정받아 KIPFA 특별대상을 수상했다.

LG유플러스 공식 틱톡은 최신 트렌드와 숏폼 콘텐츠 형식을 활용해 브랜드 캠페인을 운영한 점이 평가를 받아 커뮤니케이션분야 틱톡 대상을 수상했다.

대한무역투자진흥공사(KOTRA) 공식 유튜브는 해외무역관 네트워크를 기반으로 글로벌 비즈니스 정보와 수출 사례, 실무 중심 콘텐츠를 다양한 형식으로 제공한 점을 인정받아 공공기관분야 유튜브 최우수상을 받았다.

온더플래닛 김상영 대표는 “이번 수상은 브랜드 철학과 콘텐츠 전략, 고객 경험을 함께 고민해 온 구성원들과 고객사의 노력의 결과”라며 “앞으로도 플랫폼 특성에 맞는 콘텐츠 기획과 데이터 기반 운영을 통해 고객사의 브랜드 경험을 확대할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.