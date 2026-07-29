렌탈·케어·회수 전담 기업 운영부담 줄여 회사 “오피스 라이프사이클 전반 책임진다”

퍼시스(대표 박정희)가 사무가구의 렌탈·운영·관리는 물론 회수·순환까지 책임지는 ‘오피스 구독서비스’를 시작한다.

이는 단순히 사무가구를 빌려 쓰는 서비스를 넘어 오피스 도입부터 운영과 사용이후까지 하나로 연결한 서비스다. 렌탈에 오피스케어와 회수·순환관리를 결합하고 전 과정을 디지털 ‘오피스 서비스허브’로 연결해 처리하게 된다.

퍼시스는 이처럼 기업들이 오피스를 운영하는 새로운 방식인 ‘구독하는 오피스’를 제안한다고 29일 밝혔다.

박정희 퍼시스 대표는 “좋은 업무환경을 만드는 일은 좋은 가구를 공급하는 것에서 끝나지 않는다”며 “고객이 가구를 구매한 이후 직접 감당해온 오피스 운영의 부담을 덜어주겠다. 고객의 자본과 에너지를 본업에 집중할 수 있도록 돕겠다”고 했다.

이는 자사가 올 초 제시한 ‘보이지 않는 것을 디자인한다(Design for the unseen)’는 브랜드철학을 사업으로 구체화한 것이라고 덧붙였다.

퍼시스는 사무가구 렌탈과 오피스케어, 회수·순환관리를 오피스 서비스허브로 연결한다. 이는 개별서비스의 조합이 아니라 도입부터 사용이후까지 이어지는 하나의 오피스 운영모델을 완성한 것이라고 설명했다.

향후 오피스 구독서비스의 적용 고객과 서비스범위를 확대할 계획이다. 회수제품의 검수·세척·재사용·재유통 등 순환체계도 고도화하게 된다.

박 대표는 “오피스 구독서비스는 가구 판매방식을 바꾸는 사업이 아니라 오피스 도입부터 운영과 변화, 사용이후까지 하나의 흐름으로 책임지는 사업”이라며 “제품을 판매하는 기업을 넘어 고객의 업무환경을 함께 설계하고 운영하며 ‘오피스 라이프사이클’을 책임지는 파트너가 되겠다”고 밝혔다.