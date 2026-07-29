추형욱 대표이사 현지 정부 인사 등과 만나 美·호주 기반 LNG 공급망 활용해 전력 수급 안정성↑ 중장기 안정적 전원으로 SMR 제시

[헤럴드경제=한영대 기자] SK이노베이션이 인공지능(AI) 성장으로 전력 수요가 빠르게 늘어나고 있는 베트남에 액화천연가스(LNG)와 소형모듈원자로(SMR)를 연계한 단계별 에너지 협력 방안을 제시했다. 단기적으로는 미국과 호주를 기반으로 한 LNG 공급망을 활용해 전력 수급 안정성을 높이고, 장기적으로는 차세대 SMR 분야로 협력을 확대한다는 구상이다.

SK이노베이션은 지난 16일부터 이틀간 추형욱 대표이사가 베트남을 방문, 산업무역부와 국영 에너지기업 페트로베트남(PVN), 발전 자회사 PV 파워 주요 인사들을 만나 에너지 협력 방안을 논의했다고 29일 밝혔다.

이번 논의는 AI 데이터센터와 반도체 등 첨단 산업 성장에 따라 베트남 전력 수요가 가파르게 증가할 것이라는 전망에서 출발했다. 대규모 전력을 사용하는 AI 데이터센터와 첨단 제조시설을 유치하려면 안정적인 전력 공급 기반을 먼저 갖춰야 한다.

이에 SK이노베이션은 베트남의 단기적인 전력 수요 증가에 대응할 수 있는 현실적인 방안으로 LNG 발전 확대를 제시했다. 미국과 호주에서 확보한 가스전 자산과 장기 LNG 계약 포트폴리오를 활용, 베트남 가스발전 사업에 경쟁력 있는 가격으로 연료를 공급한다는 계획이다.

공급 지역을 다변화하면 지정학적 위험에도 대응할 수 있다. 미국과 호주산 LNG를 베트남 발전 사업에 연계하면, 글로벌 에너지 시장의 불확실성 속에서도 안정적인 연료 조달 체계를 마련할 수 있다. 추 대표는 “AI의 급격한 발전이 전력 수요의 폭발적인 증가를 초래할 것으로 진단하고 당분간은 LNG가 에너지 안보를 보장하는 적절한 해결책”이라고 말했다.

차세대 SMR은 중장기적인 안정적 전원으로 제시됐다. SK이노베이션은 미국 테라파워와 함께 4세대 원자로 기술인 나트륨의 상용화를 추진하고 있다. 나트륨은 원자로에 에너지저장 시스템을 결합해 전력 수요 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 설계된 차세대 원전 기술이다. SK이노베이션은 2030년 상용화를 목표로 관련 사업을 추진하고 있다.

추 대표는 “차세대 SMR 기술의 검증과 상용화 과정이 완료된 후 PVN과 원전 분야에서 장기적인 파트너십을 구축하기를 바란다”고 밝혔다.

SK이노베이션은 발전 설비와 연료 공급에 그치지 않고 LNG 발전소, 산업단지, AI 데이터센터를 연계하는 에너지·산업 생태계 구축도 추진하고 있다. 현재 베트남에서 진행 중인 뀐랍 LNG 복합화력발전 사업을 기반으로 발전소 인근에 AI 데이터센터와 첨단 제조시설을 유치하는 특화 에너지-산업 클러스터(SEIC) 모델을 적용한다는 계획이다.