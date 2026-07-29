회사 “10만회 마모시험…오염·긁힘 걱정 줄여“

에넥스(대표 박진규)는 비건원단에 기능성을 더한 ‘비건가죽 소파’(사진) 3종을 신규 출시했다.

신제품은 가죽소파의 고급 감성은 유지하면서도 오염과 긁힘에 취약한 가죽소재의 단점을 개선해 실용성을 극대화한 게 특징. 비건가죽 원단은 액체가 쉽게 스며들지 않는 구조로 생활오염 관리가 편하다. 10만회 마모테스트를 통과해 시간이 지나도 표면 갈라짐이나 겉면 손상이 거의 없을 정도로 긁힘에 강한 표면 강도를 갖췄다고 회사 측은 전했다.

‘시네마 리클라이너 비건가죽 블루투스 스피커 소파’는 집안을 휴식과 엔터테인먼트 공간으로 완성해주는 무선 리모컨 기반 리클라이너소파다. 280cm의 넓은 규격과 깊고 안정적 좌방석, 목과 어깨를 편안하게 받쳐주는 멀티쿠션 머리받침을 적용해 거실에서도 영화관 같은 편안함을 선사한다. 스마트폰 무선충전 기능과 다양한 기기 연결이 가능한 USB포트, 블루투스스피커가 탑재됐다.

‘바니 비건가죽 슬라이드 모듈형 모션소파’는 라이프스타일에 따라 유연하게 바꿀 수 있는 모듈형 소파다. 제로휠 구조로 슬라이딩 기능을 탑재했으며, 리모컨으로 좌석의 깊이와 배열을 조절할 수 있게 했다. 85cm의 넓은 좌방석을 갖춰 기본 소파형부터 카우치형, 중간에 테이블을 배치하는 카페형, 간이 침대로 활용 가능한 베드형까지 4가지 형태로 변형되게 했다.

‘로제그레이 비건가죽 모듈형 스윙소파’는 맞춤형 휴식을 제공하는 소파다. 미세한 각도와 높이 조절이 가능한 코브라무빙 머리받침을 탑재해 사용자 체형에 맞는 각도를 세팅할 수 있게 한다. 기존 머리받침과 달리 뒷면 하드웨어가 노출되지 않아 깔끔하고 고급스러운 거실분위기를 연출한다고 회사 측은 밝혔다.