[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시는 안재민 시장이 정부세종청사를 방문해 기획예산처, 행정안전부, 국토교통부 부처 관계자를 만나 상주시의 주요 현안 사업에 대한 정부 차원의 지원을 건의했다고 29일 밝혔다.

전날 이뤄진 이번 방문에서 먼저 안 시장은 기획예산처 경제예산심의관을 만난 자리에서 쌀 적정 생산과 식량작물 유통 개선을 위한 ‘전략작물 산업화 지원사업’과 스마트농업 전문인력 양성을 위한 ‘스마트팜 청년창업 보육센터 운영 지원사업’에 대해 지속적인 국비 지원을 요청했다.

이어 행정안전부를 방문한 자리에서는 상주시의 지역 균형발전 및 재해․안전 분야 현안을 종합적으로 설명하고 중앙정부 차원의 다각적인 정책적․재정적 협조를 요청했다.

마지막으로 국토교통부 주요 관계자들과의 면담에서는 지역의 교통망 혁신과 정주여건 개선을 위한 핵심 사업을 집중적으로 협의했다.

상주시의 주요 협의 사업은 ‘중부내륙 고속철도(문경~상주~김천) 상주 구간 교량화사업’, ‘국도 3호선 대체우회도로(지천~헌신) 신설 사업‘, ’상주 내서 신촌~서원 국도건설공사‘, ’국도 25호선(상주~보은) 4차로 확장사업‘ 등이다.

안재민 시장은 “상주시가 추진하는 주요 현안 사업들은 지역 발전뿐만 아니라 국정 목표와도 긴밀히 맞닿아 있는 만큼 앞으로도 관련 중앙부처, 국회의원, 시의회와 유기적인 협력을 통해 안정적으로 국비를 확보하겠다“고 말했다.