주식 위험회피 성향 판단 지표로 활용 7월 20일 13.7%P, 금융위기의 1.7배 기업실적 악화할때 상승 일반적 사례 주가 급등락 상관없이 프리미엄 상승 이례적 기업 수익성 이유 신뢰성 의문 “리스크 회피보단 기대 수익률 커진 탓”

코스피(KOSPI) 지수가 6000선도 깨지면서 투자자들의 불안 심리가 확산하고 있다. 국내 주식시장의 위험보상 지표인 ‘주식리스크프리미엄’ 또한 한국은행의 해당 통계 집계 시작점인 2007년 이후 가장 높은 수준인 것으로 파악됐다. 2008년 글로벌 금융위기와 비교해도 1.7배가량 높다.

하지만 최근 추이를 보면 주식리스크프리미엄 상승이 국내 주식 시장 위험회피 심리 강화와 직결되지는 않다는 것이 한은의 진단이다. 주가 하락에 지수가 올라간 것은 맞지만, 동시에 반도체 수출 호조에 국내 주요 기업의 예상 수익성이 큰 폭으로 상향조정된 것 또한 이 지표를 끌어올리고 있기 때문이다.

주식리스크프리미엄을 위험회피 지수로 활용한 것은 보통 기업 예상 수익성은 큰 변동이 없기 때문에 그에 비해 주가가 어떻게 평가받고 있느냐를 가늠할 수 있었기 때문이다. 하지만 최근에는 예상 수익성이 이례적으로 높아졌기 때문에 예전과 달리 위험보상 지표로서 주식리스크프리미엄의 신뢰성이 떨어졌다는 것이 한은의 설명이다.

주식리스크프리미엄 13.7%P…금융위기보다 1.7배 높아

29일 헤럴드경제가 한은과 블룸버그(Bloomberg), 레피니티브(Refinitiv) 등 자료를 토대로 분석한 결과, 20일 기준 주식리스크프리미엄은 13.7%포인트(이하 소수점 둘째자리에서 반올림)를 기록했다. 한은이 주식리스크프리미엄을 공식적으로 집계한 가장 이른 시점인 2007년 1월 1일 이후 가장 높은 수준이다. 한은은 2021년부터 ‘금융안정보고서’를 통해 주식리스크프리미엄 추이를 발표하고 있다. 6월 보고서에서 발표한 가장 최근 수치는 지난달 9일(8.7%포인트)까지였다.

주식리스크프리미엄이란 주식 투자에 따르는 위험을 감수하는 대가로 요구하는 추가 기대수익률이다. MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널) 기준 12개월 선행 주가-수익비율(PER)의 역수(수익-주가비율)에서 국고채 10년물 금리를 뺀 값이다. 수익-주가비율이란 국내 주요 기업들의 1년 뒤 예상 1주당 순이익에 비해 주가가 얼마나 저평가 또는 고평가됐는지 나타내는 지표다.

수익-주가비율이 높다는 것은 1년 뒤 예상 순이익에 비해 주가가 저평가됐다는 뜻이다. 따라서 수익-주가비율과 국채 금리 간 격차 확대는 투자자들의 위험회피 성향이 강해져 주가가 떨어졌다는 뜻으로 해석됐다. 통상 주식리스크프리미엄은 경제 불확실성이 커지거나 기업 실적이 악화할 때, 또는 위험회피 심리가 고조될 때 오른다.

최근 주식리스크프리미엄은 과거 글로벌 위기 국면들과 비교해도 크게 높은 수준이다. 글로벌 금융위기 당시였던 2008년 말에도 8%포인트에 그쳤다. 코로나19가 본격 확산하기 시작한 2020년 초에도 최고치는 9.9%포인트로 10%포인트를 넘지 않았다. 2022년도 러시아·우크라이나 전쟁과 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 국면에도 9%포인트를 밑돌았다.

최근 주식리스크프리미엄 상승은 국고채 금리가 소폭 오른 가운데 수익-주가비율이 급격히 튀었기 때문이다. 지난달 22일 대비 이달 20일 PER은 8배에서 5.6배까지 30%가량 급락했다. PER의 역수인 수익-주가비율은 반대로 12.5%에서 18%로 올랐다. 같은 기간 국고채 10년물 금리는 4.192%에서 4.342%로 0.15%포인트 올랐다. 결국 수익-주가비율 상승분이 국채 금리 상승분을 훌쩍 뛰어넘으면서 주식리스크프리미엄이 오른 것이다.

수익-주가비율이 오르려면 주가가 내려가거나 예상 순이익이 늘어야 한다. 수익-주가비율은 1년 뒤 주당 예상 순이익을 주가로 나눈 값이기 때문이다.

주가가 1만원이고 1년 뒤 예상 주당 순이익이 1000원인 A 기업을 예로 들어보자. 이 기업의 수익-주가비율(예상 순이익/주가)은 10%다. 이 기업의 예상 순이익은 그대로인데 주가가 8000원으로 20% 떨어질 경우 수익-주가비율은 12.5%로 오른다. 반대로 주가는 그대로인데 예상 순이익이 1250원으로 20% 늘 경우에도 수익-주가비율은 같은 12.5%가 된다.

주가가 오르더라도 예상 순이익이 그 이상으로 늘거나, 주가가 예상 순이익 감소분 이상으로 더 떨어질 경우도 마찬가지다. A 기업의 경우 주가가 1만원에서 1만2000원으로 20% 올라도 예상 순이익이 1500원으로 50% 더 크게 뛰거나, 예상 순이익이 800원으로 20% 줄더라도 주가가 36% 떨어진 6400원이 된다면 수익-주가비율은 역시 12.5%다.

반도체發 예상 수익성 이례적 상향에 급등…주가 하락에 더 큰 폭 뛰어

주식리스크프리미엄은 올해 1월 초 6.5%포인트에서 6월 22일 8.4%로 1.9%포인트 올랐는데, 해당 기간 코스피는 오히려 4309.6에서 9114.6으로 두 배 넘게 뛰었다. 주가 상승은 수익-주가비율과 주식리스크프리미엄을 떨어뜨리는 요인이다. 그럼에도 주식리스크프리미엄이 오히려 오른 것은 그만큼 기업들의 예상 순이익이 매우 큰 폭으로 불어난 결과로 해석된다.

한은 한 관계자는 “일반적으로 주식리스크프리미엄 상승은 위험회피 경향이 강해졌다는 의미지만, 최근 수익-주가비율 상승은 주가가 계속 오르는 가운데 이익 전망이 전례 없는 수준으로 높아지면서 발생했기 때문에 주식의 기대수익률이 크게 높아진 결과로 해석하는 것이 적절하다”고 설명했다.

6월 중순 이후로는 상황이 좀 달라졌다. 삼성전자나 SK하이닉스 등 반도체 대형주를 대상으로 한 ‘단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)’를 중심으로 주가가 급락했기 때문이다. 코스피 지수는 지난달 22일 9114.6에서 이달 28일 6023.7까지 33.9% 떨어졌다. 특히 28일 하루만에 코스피는 10.8% 폭락하며 역대 네 번째 하락률을 기록했다. 장중 한 때 6000선이 무너지기도 했다. 연간 상승률은 지난달 말 기준 101.1%에서 약 한 달 만에 42.9%까지 절반 이하로 떨어졌다.

그전까지 주가 상승에도 기대 순이익이 그 이상으로 크게 오르면서 주식리스크프리미엄이 상승했다면, 최근에는 주가 급락이 주식리스크프리미엄을 더 큰 폭으로 밀어 올리고 있는 셈이다.

하지만 한은은 최근 급락장에도 주식리스크프리미엄 상승은 위험회피 성향 강화보다는 기대수익률 상승 때문이라고 보고 있다. 기업들의 예상 순이익 전망이 여전히 높기 때문이다.

한은 관계자는 “최근 주가가 급락했지만 기업들이 앞으로 12개월간 벌어들일 것으로 예상되는 이익은 그대로 유지되거나 일부는 소폭 상향 조정됐다”며 “주가 수준이 고점보다는 낮아졌고 최근 6000피가 깨지는 등 불확실성이 커진 것은 맞지만 예상 수익성은 여전히 높기 때문에 주식리스크프리미엄이 높아졌다고 위험회피 성향이 강해졌다고 보기는 어렵다”고 설명했다.

이어 “지금처럼 주가가 급락하는데도 이익 전망이 그대로인 것은 이례적이다. 보통은 이익 전망이 나빠지면서 주가도 떨어지기 때문”이라며 “최근 국내 주식시장은 기업 펀더멘털(기초여건)에 문제가 없는데도 주가만 빠지는 상황이라고 볼 수 있다”고 덧붙였다.

한은은 이날 국회 재정경제기획위원회에 제출한 업무보고 자료에서 최근 주식시장 흐름에 대해 “코스피는 자본시장 제도개선, 반도체 기업의 실적개선 기대 등으로 가파른 상승세를 보이다가 최근 들어 인공지능(AI) 투자 둔화 우려, 대규모 외국인 순매도 등으로 큰 폭 조정받는 모습”이라고 진단했다.

이어 “AI 관련 소수 업종을 중심으로 국내 투자 수요가 편중된 상황에서 미국 빅테크 기업들의 투자나 자금조달 이슈, 주요국 금리상승 등 주요 이슈가 부각될 때마다 주가 변동성이 확대되고 있다”고 평가했다. 주가변동성지수(V-KOSPI)는 이달 하루 평균 85.3으로 글로벌 금융위기 당시(70.3) 수준을 넘어섰다.

향후 주가 흐름에 대해 한은은 “AI 산업 전망, 주요국 통화정책 변화, 글로벌 자금흐름 등 대외 불확실성 요인에 민감하게 반응할 것으로 예상한다”며 “외국인의 포트폴리오 리밸런싱(재조정) 차원의 순매도가 지속되고 있지만 반도체 기업의 대규모 영업이익 전망 등 양호한 펀더멘털은 국내 주가의 하방압력을 제한할 수 있을 것”이라고 기대했다. 다만 9일 제출한 업무보고 자료에서 “국내 주가의 추세적 하락 전환 가능성은 제한적”이라고 언급했던 대목은 이번에 빠졌다.

김벼리 기자