하나은행이 고용노동부 산하 종합직업체험관인 한국잡월드에 ‘어린이 하나은행 직업체험관’을 개관했다고 29일 밝혔다. 28일 열린 개관식에는 이호성(왼쪽) 하나은행장과 이병균(오른쪽) 한국잡월드 이사장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. 해당 체험관은 은행 업무를 직접 체험하며 저축과 금융의 개념을 자연스럽게 익힐 수 있도록 설계된 점이 특징이다. 직업체험관은 실제 은행 영업점과 유사한 환경으로 꾸며졌다. 금융상담 창구와 금고, 번호표 발급기, 통장 프린터 등 은행 장비를 갖춰 어린이들이 은행원과 고객 역할을 번갈아 체험할 수 있도록 했다. 참가 어린이들은 계좌 개설 신청서 작성, 번호표 발급, 체험 통장 만들기, 체험용 화폐를 활용한 입·출금, 하나은행 캐릭터 ‘별돌이·별송이’를 활용한 통장 꾸미기 등을 통해 금융의 기본 원리와 저축의 의미를 자연스럽게 익힐 수 있다. 하나은행은 한국잡월드 내에 ‘조이출장소’와 ‘부속영업점’도 함께 운영한다. 유혜림 기자
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