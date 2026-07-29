넓은 실내 공간, 프리미엄 탑승 경험 제공 세계 최초 커브드 디지털 OLED 리어 라이트 적용 아우디 최초 오토매틱 도어 적용

[헤럴드경제=서재근 기자] 아우디가 브랜드 최초의 풀사이즈 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘아우디 Q9’을 세계 최초로 공개했다고 29일 밝혔다.

아우디 Q9은 아우디 SUV 포트폴리오의 최상위 모델로, 넉넉한 차체 비율과 여유로운 실내 공간을 바탕으로 가족 고객부터 비즈니스 고객까지 다양한 라이프스타일을 고려해 설계됐다.

아우디 Q9은 기본 7인승 구성을 바탕으로 넉넉한 실내 공간과 뛰어난 활용성을 제공한다. 선택 가능한 6인승 구성은 더욱 여유로운 공간감과 프리미엄한 탑승 경험을 지원하며, 특히 2열 독립 전동 시트를 통해 비즈니스 클래스 수준의 안락함을 구현했다. 또한 3열 공간까지 고려한 설계를 통해 장거리 주행에서도 편안한 이동 경험을 제공한다.

아우디는 Q9에 브랜드 최초로 오토매틱 도어를 적용해 승하차 편의성을 한층 높였다. 차량 주변 환경을 감지해 안전하게 작동하는 오토매틱 도어는 보다 직관적이고 편안한 사용 경험을 제공한다. 아울러 아우디 역사상 가장 넓은 파노라믹 선루프를 적용해 탑승객 모두에게 뛰어난 개방감을 제공한다.

디자인을 살펴보면, 직립형 차체 비율과 긴 실루엣, 넓은 차체는 강인하면서도 우아한 존재감을 강조, 브랜드 SUV 포트폴리오를 대표하는 플래그십 모델로서의 위상을 드러낸다.

전면부는 아우디를 상징하는 싱글프레임 디자인을 현대적으로 재해석해 강렬한 인상을 전달한다. 특히 후면부에는 세계 최초의 커브드 디지털 OLED 리어 라이트가 적용돼 아우디의 혁신적인 조명 기술을 상징적으로 보여준다. 차체 디자인과 자연스럽게 통합된 조명 시스템은 뛰어난 시인성과 안전성을 제공한다.

조명 기술 역시 아우디 Q9의 핵심 특징 중 하나다. 세계 최초 커브드 디지털 OLED 리어 라이트와 더불어 디지털 매트릭스 LED 헤드라이트를 적용해 운전자와 다른 도로 이용자 간의 직관적인 커뮤니케이션을 지원한다.

또한, 아우디 Q9은 향상된 디지털 사용자 경험도 제공한다. 파노라믹 디스플레이를 중심으로 구성된 인포테인먼트 시스템과 자연어 기반 음성 비서, 인공지능(AI) 기반 정보 서비스를 통해 보다 직관적이고 편리한 차량 경험을 제공하며, 다양한 첨단 운전자 보조 시스템을 통해 안전하고 자신감 있는 주행을 지원한다.

게르놋 될너 아우디 AG 이사회 의장은 “앞으로의 ‘기술을 통한 진보’는 차량 내 경험을 중심으로 더욱 정의될 것이다. 자동차는 단순한 이동 수단을 넘어 고객들에게 이동형 생활 공간으로 진화하고 있다”며 “새로운 포트폴리오 플래그십인 아우디 Q9은 이러한 비전을 구현한 모델로 아우디가 앞으로 나아갈 방향을 분명히 보여준다”고 말했다.

한편, 아우디는 상품성을 강화한 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘Q5’와 ‘Q5 스포트백’의 개선 모델 등 올해 경쟁력을 갖춘 신차를 잇달아 선보이며 고객 선택 폭을 넓히고 있다.