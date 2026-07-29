[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데칠성음료가 전기차 도입 1000대를 돌파하며 사업장 내 친환경 모빌리티 전환에 속도를 내고 있다고 29일 밝혔다.

롯데칠성음료가 7월까지 도입한 전기차는 누적 1015대다. 회사 전체 보유 차량의 약 42%에 달한다. 전기차 전환이 어려운 일부 특수 차량 및 대형 트럭 등을 제외하면 절반 이상이 전기차로 전환됐다.

차종별로는 영업 및 업무 차량인 경승용차와 승용차가 각각 710대, 130여대로 가장 비중이 높다. 생산·물류 현장에서도 약 110대의 지게차와 60여대의 1톤 트럭이 전기차로 전환됐다.

롯데칠성음료는 지난 2021년부터 노후된 내연기관 차량을 친환경 전기차로 전환하고 전국 주요 물류 거점마다 충전 인프라를 설치해 왔다. 이런 노력으로 롯데칠성음료는 지난해 약 550톤의 온실가스 배출량을 감축했다. 올해는 전년 대비 75% 이상 증가한 970여톤의 온실가스를 감축할 전망이다.

롯데칠성음료 관계자는 “앞으로도 음료 리딩 기업으로서 환경에 대한 사회적 책임을 다하고 진정성 있는 ESG 경영을 선도할 것”이라고 말했다.