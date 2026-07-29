ESS용 전해액 상업양산 제품 출하

전해액 회사 동화일렉트로라이트(대표 승지용·김종훈)가 미국 테네시공장의 양산을 시작, 제품 출하까지 했다고 29일 밝혔다.

생산된 전해액은 글로벌 배터리 제조사의 ESS에 탑재된다. 현지 고객사의 공장에 제품이 공급됐다. 공급규모는 공개되지 않았다.

동화일렉 측은 “전해액은 고체소재와 비교해 유통기한이 짧아 현지조달이 매우 중요하다”며 “첫 출하를 계기로 고객사가 원하는 시점에 제품을 적시 공급할 수 있음을 입증했다”고 설명했다.

제조이력 및 이물질 관리 등 글로벌 고객사의 엄격한 생산기준을 충족하며 품질경쟁력도 인정을 받았다고 했다. 자동화 생산시스템을 도입해 고품질의 전해액을 안정적으로 양산할 수 있는 제조역량까지 확보했다고 덧붙였다. 지난해 완공된 테네시공장은 연간 8만6000t의 생산능력을 갖췄다.

이밖에 미국 현지생산 보조금(첨단 제조생산 세액공제·AMPC) 수령요건도 갖출 것으로 기대된고 전했다. 동화일렉 관계자는 “테네시공장의 첫 제품 출하는 품질관리 시스템과 안정적 현지 공급역량이 바탕이 돼 이뤄졌다. 현지 고객사와 교류로 시장점유를 빠르게 확대할 것”이라 했다.