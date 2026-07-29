8월 18일~9월 17일 접수…총 1.4억 지원 연 최대 신혼부부 300만원·청년 200만원

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구는 신혼부부와 청년의 주거비 부담을 덜기 위해 전월세 대출이자 지원사업 제2차 신청자를 모집한다고 29일 밝혔다. 다음달 18일부터 9월 17일까지 신청받아 신혼부부에게 연 최대 300만원, 청년에게 연 최대 200 원을 지원한다.

구는 올해 확보한 예산 4억5000만 원 가운데 상반기 1차 사업을 통해 159가구에 3억1000만 원을 지원했다. 1차 지원 후 남은 약 1억4000만 원을 활용해 더 많은 신혼부부와 청년에게 혜택을 제공하기 위해 2차 신청자를 모집한다. 이번에는 방문과 우편에 더해 이메일 접수를 새롭게 도입해 신청 편의도 높였다.

지원 대상은 강남구에 거주하는 무주택 신혼부부와 청년이다. 신혼부부는 혼인신고일로부터 7년 이내로 부부합산 연소득 1억3000만 원 이하, 청년은 만 19세 이상 39세 이하로 연소득 6000만원 이하이면 신청할 수 있다. 대상 주택은 강남구 소재 주택과 주거용 오피스텔로, 신혼부부는 전용면적 85㎡ 이하 또는 보증금 7억원 이하, 청년은 전용면적 60㎡ 이하 또는 보증금 3억원 이하 요건을 충족해야 한다.

지원 기간은 최장 3년으로 올해 신규 신청자가 우선 선정 대상이다. 서류 심사와 심의를 거쳐 10월 중 대상자를 선정, 10월 말까지 지원금을 지급할 계획이다.

강남구는 2023년부터 전월세 대출이자 지원사업을 시행하고 있다. 지난해까지 최근 3년간 544가구를 지원했다. 지난해 지원액을 전년 대비 2배로 상향한 데 이어, 올해도 지난해와 같은 수준인 4억5000만 원의 예산을 편성했다.

김현기 강남구청장은 “강남은 다른 자치구에 비해 전월세 비용이 높아 신혼부부와 청년의 주거 부담이 큰 지역”이라며 “이번 지원이 주거비 부담을 덜고 젊은 세대가 강남에 안정적으로 자리 잡는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.