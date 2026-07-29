인천 대피소 체류 주민 대상 접수…“지역사회 안정 총력”

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 인천 석남동 물류센터 화재로 피해를 겪고 있는 지역 주민들의 빠른 일상 복귀를 위해 출장 청소업체 서비스를 시작했다고 29일 밝혔다.

CFS는 지난 28일부터 인천 신현초·신현북초·신현여중 등 임시 대피소 3곳에서 체류해 온 주민을 대상으로 접수를 받았다. 같은 날 오후에는 전문 청소업체를 통해 임시 대피소에서 생활하는 화재 피해 가구 2곳의 주거지에서 청소를 진행했다. CFS 직원들도 현장 일손을 도우며 힘을 보탰다.

CFS는 대피소에서 생활하는 주민들의 주거지가 화재 현장과 가깝거나 바람길에 위치해 분진 등으로 인한 피해가 크다는 점을 고려해 전문 출장 청소업체 서비스를 확대할 방침이다.

앞서 CFS는 지난 24일 지역 주민의 빠른 피해 회복을 돕기 위한 종합 피해 지원 대책을 발표했다. 화재 현장 인근에 ‘긴급 의료 지원 센터’를 꾸리고 대한중앙의료봉사회 소속 의사·약사 등 20여명의 전문 의료진들이 무료 건강검진을 시행 중이다. 또 인천 신현 원창동 2청사에 ‘쿠팡 피해지원센터’를 마련해 2개월 간 운영에 돌입했다. ‘쿠팡 피해지원 전담 콜센터’는 4개월간 운영할 방침이다.

CFS 관계자는 “지역사회가 하루빨리 안정을 되찾도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.