브라질 상파울루 순방 중 일정 추가 “상징적 장소…양 정상 신뢰 심화”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 28일(현지시간) 브라질 상파울루에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령이 활동했던 금속노조 본부를 방문하고 “노동이 존중되는 세상을 만드는 일은 브라질이나 대한민국이나 다를 것이 없다”고 말했다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 통해 “이 대통령은 이날 오후 상베르나르두두캄푸시에 위치한 상파울루 지역 ‘ABC’ 금속노조 본부를 방문했다”면서 이같이 전했다.

이번 일정은 기존 순방 일정엔 없었지만 전날 이 대통령이 룰라 대통령과의 정상회담 이후 공동언론발표에서 “상파울루에 제가 방문하면 우리 대통령께서 젊은 시절에 일했던 금속노조 사무실을 방문해 볼 생각”이라고 말한 뒤 진행됐다.

이 대통령은 방문 배경과 관련해 “그곳에서 우리 대통령께서 노동자들의 현실을 잊지 않고, 또 끊임없이 모든 사람들이 더 나은 삶을 살 수 있도록 노력해 왔던 그곳에서 대통령의 꿈을 한 번 더 생각해 볼 생각”이라며 “저나 우리 대통령께서 노동자의 정체성을 잃지 않고 끊임없이 더 많은 사람들의 더 나은 삶을 위해서 함께 노력했으면 좋겠다”고 언급했다.

이날 이 대통령이 방문한 ‘ABC’는 각각 상파울루 남동부 공업지역인 ▷산투 안드레(Santo André), ▷상 베르나르두(São Bernardo), ▷상 카에타누(São Caetano)를 지칭한다.

강 수석대변인은 “상파울루 지역 ABC 금속노조 본부는 브라질 산업화의 중심지인 이 지역 노동운동의 상징으로, 1970-80년대 브라질 군사정권 시기 민주화와 노동권 신장을 이루어낸 역사적인 공간”이라며 “금속 노동자 출신인 룰라 대통령이 노조위원장으로 활동하며 노동자의 권익을 대변해 온 만큼 룰라 대통령의 정치적 출발점으로 널리 알려져 있다”고 설명했다.

이 대통령은 이날 웰링턴 다마스세누 노조위원장의 안내를 받아 룰라 대통령이 노조위원장으로 재직하던 당시(1975-1981년)의 집무실이 보존된 전시 공간을 둘러보며 조합원의 숫자가 얼마나 되는지, 주된 업종이 무엇인지, 브라질 전역에 노조가 총 몇 개나 되는지 등을 관심 있게 물어보기도 했다.

다마스세누 위원장이 수납함 안쪽에 있는 술과 술잔을 보여주며 “모두들 에너지를 재충전하던 곳”이라고 재치 있게 설명하자 이 대통령은 “아주 재미있네요”라고 답하며 크게 웃기도 했다고 강 수석대변인은 전했다.

또한 다마스세누 위원장이 이 대통령에게 어떤 일을 하다 변호사가 됐는지를 묻자, 이 대통령은 “나는 시계를 만들었다”며 소년공 시절을 회상하기도 했다.

이 대통령은 상파울루 지역 금속노조 본부 방문 직후 엑스(X·옛트위터)에 “노동이 존중되는 세상을 만드는 일은 브라질이나 대한민국이나 다를 것이 없습니다”라며 방문 소회를 직접 밝혔다.

강 수석대변인은 “이번 상파울루 지역 ABC 금속노조 방문은 브라질 산업화와 민주화 과정에서 룰라 대통령을 구심점으로 노동운동이 중요한 역할을 수행했던 상징적인 장소를 방문함으로써 양 정상 간 유대관계를 더욱 돈독히 하고, 상호 이해와 신뢰를 더욱 심화하는 의미 있는 자리였다”고 평가했다.