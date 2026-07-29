[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 오는 31일 7층에 약 990㎡(300평) 규모의 익스트림 키즈파크 ‘하이마운틴 어드벤처’를 새롭게 선보인다고 29일 밝혔다.

‘하이마운틴 어드벤처’는 어린이부터 청소년까지 함께 즐길 수 있는 실내 체험형 놀이공간이다.

대표 시설로는 하늘을 가로지르는 ‘짚라인·짚코스터’와 8m 상공에서 도전하는 ‘다이나믹 어드벤처(스카이스텝)’, 클라이밍 시설 등이 마련된다.

영유아를 위한 튜브 슬라이드와 볼풀 놀이터 등 가족단위 고객이 함께 이용할 수 있는 놀이시설도 갖췄다.

이용 요금은 2시간 기준 어린이 2만 4000원, 성인 6000원(음료 1잔 포함)이며 자주 방문하는 고객을 위한 연간회원권도 판매한다.

운영 시간은 백화점 영업시간과 동일하다.

유현권 롯데백화점 대구점장은 “‘하이마운틴 어드벤처’를 쇼핑을 위해 잠시 머무는 곳이 아니라 온 가족이 하루를 온전히 보낼 수 있는 공간이 되도록 지역 고객의 라이프스타일에 맞춘 체험 콘텐츠를 지속 선보이겠다”고 말했다.